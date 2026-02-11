Canlı
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Haberleri

        Karabük'te ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 14:29 Güncelleme: 11.02.2026 - 14:32
        Karabük'te ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı.

        Müslüm Y. (46) idaresindeki 78 SL 633 plakalı otomobil, Karabük-Bartın kara yolu Nebioğlu köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

        Kazada sürücü ile araçtaki Mustafa Y. (72) ve Seriye Y. (66) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen Mustafa Y. kaza yerinde hayatını kaybetti.

        Bartın Devlet Hastanesi ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Seriye Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Cenaze, incelemenin ardından Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

