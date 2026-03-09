Canlı
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Haberleri

        Karabük'te çöp konteynerinde çıkan yangın söndürüldü

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çöp konteynerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 18:52 Güncelleme:
        Barış Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde bulunan bir çöp konteynerinde yangın çıktı.

        Alevlerin konteynerin yanındaki atık lastiklere sıçraması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

