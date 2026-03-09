Karabük'te çöp konteynerinde çıkan yangın söndürüldü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çöp konteynerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Barış Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde bulunan bir çöp konteynerinde yangın çıktı. Alevlerin konteynerin yanındaki atık lastiklere sıçraması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

