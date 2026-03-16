        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Haberleri

        Karabük'te vaşak fotokapanla görüntülendi

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kurulan fotokapanla nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşağın görüntüleri kaydedildi.

        Giriş: 16.03.2026 - 13:34 Güncelleme:
        Doğasever Ömer Faruk Korkmaz, yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla ormanlık alana fotokapan yerleştirdi.

        Bölgede sık sık kurt ve domuzları kayda alan Korkmaz, nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşağı görüntüledi.

        Fotokapanla kayda alınan gece görüntülerinde, vaşağın bölgede dolaşması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İsrail'den Lübnan'a kara saldırısı
