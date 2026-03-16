Karabük'te vaşak fotokapanla görüntülendi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kurulan fotokapanla nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşağın görüntüleri kaydedildi. Doğasever Ömer Faruk Korkmaz, yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla ormanlık alana fotokapan yerleştirdi. Bölgede sık sık kurt ve domuzları kayda alan Korkmaz, nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşağı görüntüledi. Fotokapanla kayda alınan gece görüntülerinde, vaşağın bölgede dolaşması yer alıyor.

