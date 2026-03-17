        Safranbolu lokumu üreticileri bayram mesaisinde

        UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde lokum üreticileri, Ramazan Bayramı'nda ağızları tatlandırmak için mesai yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 10:40 Güncelleme:
        Safranbolu lokumu, safranlı başta olmak üzere damla sakızlı, fındıklı, güllü, çifte kavrulmuş, çikolatalı, sade ve fıstıklı gibi çeşitlerde müşterilere sunuluyor.

        Coğrafi işaret tescilli Safranbolu lokumu, Ramazan Bayramı tatili boyunca tüketicilere ulaştırılacak.

        - "Yaklaşık 30-35 çeşit üretimimiz var"

        Lokum üreticisi Erdinç Sezer, AA muhabirine, Safranbolu lokumunun, diğer lokumlara göre biraz daha yumuşak yapılı olduğunu söyledi.

        Lokumda katkı maddesi olmadığı için daha doğal yapıya sahip olduğunu belirten Sezer, "Müşterilerimizin, misafirlerimizin rahatlıkla yiyebilecekleri kadar hafif bir üründür. Safranbolu lokumunu diğer lokumlardan ayıran en önemli özellik budur. Klasik fındıklı lokumumuz başta olmak üzere safranlı, çifte kavrulmuş, güllü, sakızlı ve diğer yeni çeşitlerimizle yaklaşık 30-35 çeşit üretimimiz var helvaları da sayarsak." diye konuştu.

        Sezer, okulların ara tatiliyle birleşen Ramazan Bayramı tatilinde yoğunluk olacağını ümit ettiklerini dile getirerek, "Özellikle bayramın birinci ve ikinci gününde Safranbolu'da kalabalık bekliyoruz. Hazırlıklarımızı ona göre yaptık. Artık misafirlerimizi bekliyoruz." dedi.

        Coğrafi işaret tescilinin müşterilerin ve misafirlerin tercih ettiği bir kriter haline geldiğini anlatan Sezer, "Yerli safranımızın Avrupa Birliği nezdinde de coğrafi işaret almasıyla bandrol uygulamasına geçildi. Hem Safranbolu lokumumuz hem Safranbolu'nun yerli safranı misafirlerin ilgisini çekiyor. Coğrafi işaretli ürün almak, o yöreye özel, sadece orada bulunabilecek, belli kriterler gözetilerek üretimi yapılan ürünleri satın almak, insanların artık birinci tercih sebebi oldu. O yüzden yerli safranımızı da başka bir noktaya taşımış olduk. Bu konu bizim için çok değerli." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

