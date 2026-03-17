Karabük'te müstakil evde çıkan yangında 1 kişi öldü

Karabük'ün Eflani ilçesinde iki katlı müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.



Kavak köyünde Hüseyin Aydemir'e ait (70) iki katlı müstakil evde bacadan kaynaklı olduğu değerlendirilen yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından evde yapılan incelemede Aydemir'in hayatını kaybettiği belirlendi, eşi Azime Aydemir (65) ise yaralandı.



Azime Aydemir, ambulansla Eflani İlçe Entegre Hastanesi'ne kaldırıldı.



Hüseyin Aydemir'in cenazesi, incelemenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

