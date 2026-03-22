Karabük'te otomobillere çarpan alkollü ve ehliyetsiz sürücüyle araç sahibine 265 bin lira ceza

Karabük'te park halindeki otomobillere çarparak su kanalına düşen otomobilin alkollü ve ehliyetsiz sürücüsü ile sahibine toplam 265 bin lira para cezası uygulandı.



M.Ö. (32) idaresindeki 37 ACK 487 plakalı otomobil, Ergenekon Mahallesi 75. Yıl Kavşağı'nda kontrolden çıkarak park halindeki iki otomobile çarptı.



Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil su kanalına düştü, kazada fırlayan demir parçası da park halindeki başka araca isabet ederek hasara yol açtı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.



Yapılan kontrolde M.Ö'nün 2,18 promil alkollü olduğu, aday sürücü statüsünde bulunduğu ve sürücü belgesinin daha önceden daimi olarak iptal edildiği belirlendi.



Sürücüye 225 bin, araç sahibine ise 40 bin lira olmak üzere toplam 265 bin lira idari para cezası kesildi.

