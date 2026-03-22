        Karabük'te otomobillere çarpan alkollü ve ehliyetsiz sürücüyle araç sahibine 265 bin lira ceza

        Karabük'te park halindeki otomobillere çarparak su kanalına düşen otomobilin alkollü ve ehliyetsiz sürücüsü ile sahibine toplam 265 bin lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2026 - 17:11 Güncelleme:
        M.Ö. (32) idaresindeki 37 ACK 487 plakalı otomobil, Ergenekon Mahallesi 75. Yıl Kavşağı'nda kontrolden çıkarak park halindeki iki otomobile çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil su kanalına düştü, kazada fırlayan demir parçası da park halindeki başka araca isabet ederek hasara yol açtı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Yapılan kontrolde M.Ö'nün 2,18 promil alkollü olduğu, aday sürücü statüsünde bulunduğu ve sürücü belgesinin daha önceden daimi olarak iptal edildiği belirlendi.

        Sürücüye 225 bin, araç sahibine ise 40 bin lira olmak üzere toplam 265 bin lira idari para cezası kesildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

