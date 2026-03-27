        Karabük'te sürücü kursu müdürü odasında ölü bulundu

        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde sürücü kursu müdürü odasında ölü bulundu.

        Giriş: 27.03.2026 - 13:51 Güncelleme:
        Karabük'te sürücü kursu müdürü odasında ölü bulundu

        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde sürücü kursu müdürü odasında ölü bulundu.

        Merkez Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki sürücü kursunda müdür olarak çalışan Halil K'den (76) haber alamayan çalışma arkadaşları kursa gitti.

        Odanın kilitli kapısını çilingir yardımıyla açarak içeri girenler, Halil K'yi hareketsiz halde buldu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelince yapılan kontrolde, Halil K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        İncelemenin ardından cenazesi morga kaldırılan Halil K'nin, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

