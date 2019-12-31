Kardemir Karabükspor'un eski futbolcusu ve yöneticisi intihar etti

- KARDEMİR Karabükspor´un eski futbolcusu ve yöneticisi Mahir A. (70), marketten aldığı sıvı temizlik malzemesini içerek intihar etti. Mahir A.´nın kulübün borcundan kaynaklı kendisine gönderilen ödeme tebligatından dolayı bunalıma girdiği ve intihar ettiği ileri sürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Safranbolu Esentepe Mahallesi´nde meydana geldi. Şimdilerde TFF 2'nci Lig'de mücadele eden Kardemir Karabükspor´daki futbol kariyerini noktaladıktan sonra Kardemir A.Ş.´de yöneticilik, Beşbinevler Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi´nde müdürlük görevinde bulunan, 1992-94 ve 201718 yıllarında Kardemir Karabükspor'da yönetim kurulu üyeliği yapan 2 çocuk babası Mahir A. ile birlikte 13 yöneticiye, kulübün 2018 yılından yaklaşık 1,5 milyon TL´lik SSK borcundan sorumlu tutularak Ekim ayında ödeme tebligatı gönderildi.

İddiaya göre çok sevdiği kulübünden gelen borç sonrası büyük üzüntü yaşayan Mahir A., bunalıma girdi. Dün, evine 300 metre mesafedeki bir marketten sıvı temizlik malzemesi alan Mahir A., evine yakın bir noktada bunu içti. Komşusunun kaldırım üzerinde otururken görüp yanına geldiği Mahir A. biraz rahatsız olduğunu söyledi. Komşusu, aracıyla Mahir A.'yı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada fenalaşan Mahir A., doktorlara temizlik malzemesi içtiğini söyledi. Tedaviye alınan Mahir A., sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Kentin sevilen isimlerinden Mahir A.´nın cenazesi, yarın toprağa verilecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



KARABÜK 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:36

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