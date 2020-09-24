Safranbolu'nun altından bir şehir daha doğuyor UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Safranbolu'da 375 yıl önce atık su ve kanalizasyon işlevi görmesi amacıyla yapılan yer altı tünelleri restore edilerek turizme kazandırılacak

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 4 asırlık geçmişe sahip yer altı tünelleri restore edilerek turizme kazandırılacak.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, cami, çeşme ve köprüleriyle "açık hava müzesi"ni andıran tarihi ilçenin altına bulunan gizli tüneller, 1645 Tünel Projesiyle gün yüzüne çıkarılacak.

375 yıl önce Osmanlı döneminde şehrin atık su ve kanalizasyon işlevini görmesi için yapılan tüneller, turizme kazandırılarak Safranbolu için önemli bir destinasyon olacak.

"Osmanlı'nın parmak izi" ve "Korumanın başkenti" gibi unvanlarla da anılan, 1970'li yıllardan itibaren başlayan restorasyon ve koruma çalışmalarıyla gelecek nesillere aktarılan tarihi ilçeye, yer altı tünellerinin turizme kazandırılmasıyla ilginin biraz daha artacağı düşünülüyor.



"Safranbolu turizmi çeşitlenecek"

Karabük Valisi Fuat Gürel, 1645 Tünel Projesi restorasyon çalışmalarını inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Safranbolu'nun yeryüzündeki güzelliklerini yıllardır gördüklerini ifade eden Gürel, "Bugün de 1645 yılında belki de bütün dünya da böyle bir kanal sistemi olmazken, Osmanlı İmparatorluğu döneminde ecdadımız tarafından Safranbolu’da atık suların bertarafı adına bir çalışma yapılıyor ve şu anda Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar öncülüğünde bir proje hazırlanıyor" dedi.

Safranbolu'da destinasyon alanlarının fazlalaşması için bazı projeler yürütüldüğünü aktaran Gürel, "1645 yılında yapılan bu atık su tünellerinin turizme kazandırılması ve gelen misafirlere gösterilmesiyle alakalı bir projeleri var. Safranbolu Kaymakamımızla beraber burayı yerinde görelim istedik. 'Nasıl turizme kazandırabiliriz?' diye içeriye girdik ve gezdik, gerçekten muhteşem bir yapı. Belirli bir proje kapsamında güvenlik tedbirleri alındıktan sonra turizme kazandırılacağını düşünüyorum. Bu tür yapılarla beraber Safranbolu turizmi çeşitlenecek. Karabük’ün çeşitli yerlerinde ki doğal güzelliklerini turizme kazandırmak için çabalarımız var. Burayı da aynı kapsam içerisinde planlayabilirsek hem Safranbolu ve Karabük’ün turizmine katkıda bulunulmuş olacak hem de ülke turizmimize çeşitlilik kazandırmış olacağız. Dünyada belki de örneği az olan tünellerden, kanallardan bir tanesi, inşallah bunu da gün yüzüne çıkartmış olacağız" diye konuştu.

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