Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Şahin'den "Şehrin Dinamikleri: Üniversite Bizim Göz Bebeğimiz" çalışması değerlendirmesi

        Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin, Karabük Üniversitesinin (KBÜ) "Şehrin Dinamikleri: Üniversite Bizim Göz Bebeğimiz" çalışması kapsamında değerlendirmede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 17:24 Güncelleme: 08.02.2025 - 17:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Şahin'den "Şehrin Dinamikleri: Üniversite Bizim Göz Bebeğimiz" çalışması değerlendirmesi
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin, Karabük Üniversitesinin (KBÜ) "Şehrin Dinamikleri: Üniversite Bizim Göz Bebeğimiz" çalışması kapsamında değerlendirmede bulundu.

        KBÜ'den yapılan açıklamaya göre, çalışma kapsamında değerlendirmede bulunan Şahin, üniversitenin kısa sürede gelişip büyüdüğünü belirtti.

        Şahin, öğrenci sayısının 4 binden 50 bine geldiğini aktararak, "Bu şu demektir aynı tarihte kurulan üniversiteler içerisinde en hızlı gelişen üniversite Karabük Üniversitesi olmuştur. 18 sene içerisinde Karabük Üniversitesi artık Türkiye'nin her yerine mezun ettiği insanlarla hem akademik kadrolarla hizmet ediyor hem de değişik mesleklerden insanlar Türkiye'ye hizmet etmeye devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

        KBÜ'nün tüm Karabük'e hizmet eden üniversite haline geldiğini dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

        "Karabük Üniversitesinde veya başka üniversitelerde eğitim alan özellikle Afrika'dan çok öğrenci var. Mezun olduklarında düşünüyorum da bunlar kendi ülkelerinde önemli görevlere gelecekler. Milletvekili olacak var, bakan olacak var. Belki daha ileri noktalara gelecekler var. Türkiye'yi tanımış, Türk insanını tanımış hatta az veya çok Türkçe de öğrenmiş olan bu insanlar Türkiye ve o ülkeler arasında önemli köprü oluyorlar."

        Şahin, KBÜ'nün artık tüm Karabük'ü temsil ettiğini vurgulayarak, "Artık Karabük üniversite kenti haline gelmiştir çünkü kurulduğu andan beri sürekli gelişen üniversitenin dünya çapında da bu başarıları yakalaması mümkündü. Nitekim oraya doğru hızla ilerlemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cinayeti genç kız ihbar etti: "Cesedini bölecekler!"
        Cinayeti genç kız ihbar etti: "Cesedini bölecekler!"
        Bit pazarında bıçaklanmıştı! İtalyan şefin oğlu öldü!
        Bit pazarında bıçaklanmıştı! İtalyan şefin oğlu öldü!
        Nüfus: 988.369 57 şehri sollayan ilçe!
        Nüfus: 988.369 57 şehri sollayan ilçe!
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Kapalıçarşı'daki 'kara para' operasyonunda 10 tutuklama!
        Kapalıçarşı'daki 'kara para' operasyonunda 10 tutuklama!
        Kanat bekler için yoğun mesai
        Kanat bekler için yoğun mesai
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        Lemina’nın haberi vardı
        Lemina’nın haberi vardı
        "Almanya'da Türk olduğumu hatırladım"
        "Almanya'da Türk olduğumu hatırladım"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Genç kadın sevgilisini öldürüp mesajlaşmış!
        Genç kadın sevgilisini öldürüp mesajlaşmış!
        Devler onun peşindeydi!
        Devler onun peşindeydi!
        İstismar mı, 'performans sanatı' mı?
        İstismar mı, 'performans sanatı' mı?
        Selen hemşire Dicle Nehri'nde ölü bulundu!
        Selen hemşire Dicle Nehri'nde ölü bulundu!
        Muhammed Emin için 17 numarayı seçti
        Muhammed Emin için 17 numarayı seçti
        Norovirüs salgını uyarısı!
        Norovirüs salgını uyarısı!
        'Sosyal' maganda!
        'Sosyal' maganda!
        TIME kapağı: Elon Musk ABD Başkanı!
        TIME kapağı: Elon Musk ABD Başkanı!
        Anksiyete neden gece kapımızı çalıyor?
        Anksiyete neden gece kapımızı çalıyor?
        Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri
        Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri

        Benzer Haberler

        Hadrianopolis Antik Kenti'nde içecek filtresi olarak kullanılan bronz obje...
        Hadrianopolis Antik Kenti'nde içecek filtresi olarak kullanılan bronz obje...
        Karabük'te kablo hırsızlığı yapan 4 zanlı tutuklandı
        Karabük'te kablo hırsızlığı yapan 4 zanlı tutuklandı
        Karabük'te asayiş
        Karabük'te asayiş
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ün yüksek kesimleri ile Bolu'nun Göynük ilçesinde kar etkili oldu
        Karabük'ün yüksek kesimleri ile Bolu'nun Göynük ilçesinde kar etkili oldu
        Şehirde pastaneciliği bırakıp köyde hayvancılığı seçti
        Şehirde pastaneciliği bırakıp köyde hayvancılığı seçti