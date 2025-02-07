Karabük'ten kısa kısa

Ayrıca üzerinde kuru sıkı tabanca bulunduran şüpheliye 11 bin 977 lira para cezası uygulandı.

Karabük merkez ve Safranbolu'da düzenlenen operasyonlarda 6 kişinin üzerinde, eşyalarında, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramada, çeşitli ebatlarda uyuşturucu madde emdirilmiş kağıt, 9,4 gram sentetik uyşturucu, sentetik ecza hap, kuru sıkı tabanca, şarjör, 8 fişek, bıçak, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. 4 cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

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