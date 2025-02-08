Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Hadrianopolis'te 'Bronz Filtre' gün yüzüne çıkarıldı

        KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde bulunan Karadeniz'in Zeugması olarak bilinen Hadrianopolis Antik Kenti'ndeki kazılarda, antik dönemde içecekleri süzmek ve daha konforlu bir içim sağlamak için kullanılan 'Bronz Filtre' gün yüzüne çıkarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 17:56 Güncelleme: 08.02.2025 - 17:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hadrianopolis'te 'Bronz Filtre' gün yüzüne çıkarıldı
        ABONE OL

        KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde bulunan Karadeniz’in Zeugması olarak bilinen Hadrianopolis Antik Kenti'ndeki kazılarda, antik dönemde içecekleri süzmek ve daha konforlu bir içim sağlamak için kullanılan 'Bronz Filtre' gün yüzüne çıkarıldı.

        Eskipazar ilçesi Budaklar köyünde milattan önce 1'inci yüzyılda kurulduğu ve milattan sonra 8'inci yüzyıla kadar yerleşim amacıyla kullanıldığı tahmin edilen Hadrianapolis Antik Kenti'nde arkeolojik kazı çalışmaları sürüyor. Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş başkanlığında yürütülen çalışmalarda; son olarak milattan sonra 5’inci yüzyıla ait ‘bronz filtre’ gün yüzüne çıkarıldı.

        Doç. Dr. Çelikbaş, gazetecilere, antik kentte kazı çalışmalarını Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ‘Geleceğe Miras Projesi’ kapsamında devam ettirdiklerini söyledi. Kazı çalışmalarında arkeolojik açıdan önemli bulgu ve buluntulara rastladıklarını belirten Çelikbaş, "Bu buluntulardan biri de bronz bir obje. Bu bronz objenin antik dönemde filtre olarak kullanıldığını tespit ettik. Antik dönemde insanların içeceklerini filtreleyen, daha konforlu bir şekilde içmelerini sağlayan obje. Kronik bir forma sahip 9,2 santimetre uzunluğuna sahip bir üzerinde taşıma halkası var. Aslında antik dönemde insanların bronz objeyi bir sefer kullanmadığını, kullandıktan sonra temizlenerek muhafaza altına alındığını ve defalarca kullanıldığını göstermekte. Konik bronz objenin üzerinde delikler var. Bu delikler filtre görevini görüyor" diye konuştu.

        Bronz filtrenin milattan sonra 5’inci yüzyıla ait olduğunu ifade eden Çelikbaş, "Hadrianapolis’te beşinci yüzyılda yoğun bir şekilde tarımsal faaliyetlerin gerçekleştiğini bilmekteyiz. Bu tarımsal faaliyetler ışığında Hadrianopolis'te nar, elma, armut ve üzüm gibi meyveler ile arpa ve buğday gibi hububatın yetiştirildiğini biliyoruz. Hububatın Hadrianopolis toplumu tarafından tüketildiği net bir şekilde ortaya konmuştu" ifadelerini kullandı.

        Çelikbaş, Hadrianopolis'te elde edilen tarımsal ürünlerden çeşitli üretimlerin de yapıldığını öğrendiklerini dile getirerek, "Hadrianopolis'te elde edilen çeşitli meyvelerden meyve suları ve çeşitli içeceklerin yapıldığını biliyoruz. İnsanların bu içecekleri içerken saz ve kamış gibi bitkisel malzemelerden elde ettikleri pipetlerin ucuna bu filtreyi takıp içeceklerinde hem filtre hem de konforlu içim sağladığını görmekteyiz. Pipetler günümüzde plastikten üretiliyor. Antik dönemde pipetlerin bitkisel malzemeden ve filtreli bronzdan elde edilmesi, o dönem insanların içeceklerini hem daha konforlu hem de daha sağlıklı tükettiklerini bizlere işaret etmektedir" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cinayeti genç kız ihbar etti: "Cesedini bölecekler!"
        Cinayeti genç kız ihbar etti: "Cesedini bölecekler!"
        Bit pazarında bıçaklanmıştı! İtalyan şefin oğlu öldü!
        Bit pazarında bıçaklanmıştı! İtalyan şefin oğlu öldü!
        Nüfus: 988.369 57 şehri sollayan ilçe!
        Nüfus: 988.369 57 şehri sollayan ilçe!
        'Sigaraya başlama yaşı düştükçe bağımlılık artıyor'
        'Sigaraya başlama yaşı düştükçe bağımlılık artıyor'
        Kapalıçarşı'daki 'kara para' operasyonunda 10 tutuklama!
        Kapalıçarşı'daki 'kara para' operasyonunda 10 tutuklama!
        Kanat bekler için yoğun mesai
        Kanat bekler için yoğun mesai
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        Lemina’nın haberi vardı
        Lemina’nın haberi vardı
        "Almanya'da Türk olduğumu hatırladım"
        "Almanya'da Türk olduğumu hatırladım"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Genç kadın sevgilisini öldürüp mesajlaşmış!
        Genç kadın sevgilisini öldürüp mesajlaşmış!
        Devler onun peşindeydi!
        Devler onun peşindeydi!
        İstismar mı, 'performans sanatı' mı?
        İstismar mı, 'performans sanatı' mı?
        Selen hemşire Dicle Nehri'nde ölü bulundu!
        Selen hemşire Dicle Nehri'nde ölü bulundu!
        Muhammed Emin için 17 numarayı seçti
        Muhammed Emin için 17 numarayı seçti
        Norovirüs salgını uyarısı!
        Norovirüs salgını uyarısı!
        'Sosyal' maganda!
        'Sosyal' maganda!
        TIME kapağı: Elon Musk ABD Başkanı!
        TIME kapağı: Elon Musk ABD Başkanı!
        Anksiyete neden gece kapımızı çalıyor?
        Anksiyete neden gece kapımızı çalıyor?
        Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri
        Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri

        Benzer Haberler

        Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Şahin'den "Şehrin Dinamikleri: Üniversite Bizim...
        Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Şahin'den "Şehrin Dinamikleri: Üniversite Bizim...
        Hadrianopolis Antik Kenti'nde içecek filtresi olarak kullanılan bronz obje...
        Hadrianopolis Antik Kenti'nde içecek filtresi olarak kullanılan bronz obje...
        Karabük'te kablo hırsızlığı yapan 4 zanlı tutuklandı
        Karabük'te kablo hırsızlığı yapan 4 zanlı tutuklandı
        Karabük'te asayiş
        Karabük'te asayiş
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ün yüksek kesimleri ile Bolu'nun Göynük ilçesinde kar etkili oldu
        Karabük'ün yüksek kesimleri ile Bolu'nun Göynük ilçesinde kar etkili oldu