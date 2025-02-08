Karabük'te asayiş

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Genel Bilgi Toplama Büro Amirliği (GBT) ekipleri tarafından il genelinde 1 Ocak-7 Şubat tarihlerinde saha çalışmaları yürütüldü.

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