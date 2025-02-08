Karabük'te kablo hırsızlığı yapan 4 zanlı tutuklandı
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde iş yerinden kablo çaldıkları belirlenen 4 şüpheli tutuklandı.
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde iş yerinden kablo çaldıkları belirlenen 4 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelisi oldukları tespit edilen 4 zanlıyı gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
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