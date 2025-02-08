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        Karabük'te kablo hırsızlığı yapan 4 zanlı tutuklandı

        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde iş yerinden kablo çaldıkları belirlenen 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 11:24 Güncelleme: 08.02.2025 - 12:06
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        Karabük'te kablo hırsızlığı yapan 4 zanlı tutuklandı
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        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde iş yerinden kablo çaldıkları belirlenen 4 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelisi oldukları tespit edilen 4 zanlıyı gözaltına aldı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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