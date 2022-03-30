Yurdumuzun dört bir yanında olduğu gibi Karabük'te de Ramazan ayı coşkusu şimdiden başlamış durumda. Karabüklü vatandaşlarımız da şimdiden ilk oruç günü ve imsakiye ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte Diyanet Karabük iftar ve sahur vakti saatleri...



2022 KARABÜK RAMAZAN İMSAKİYESİ