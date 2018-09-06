Şiddetli gürültüsü ile birlikte aniden bastıran şiddetli yağış Karabük ve Safranbolu’da’da yolları dere yatağına çevirirken, bazı sitelerin girişlerini ise adeta göle döndü. 15 dakika boyunca etkili şiddetli yağış sonrası Safranbolu’da metrekareye 20 kilogram yağış düşerken, Karabük merkez de ise metrekareye 11 kilogram yağış düştü. Yağışın en çok etkilediği Safranbolu’da kaldırım duvarları adeta şelale görüntüsüne büründü.

Karabük - Safranbolu karayolu ile Karabük - Kastamonu yolunda su birikintileri sonucu bazı araçlar geçmekte güçlük çekti.

Meteoroloji yetkilileri yağışların hafta sonuna kadar devam edeceğinden vatandaşların olası sel ve su baskınlarına karşı duyarlı olmaları noktasında uyardı.

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