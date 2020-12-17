Şırınga çikolata faciasında bir günde iki gelişme!

AA

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, ihbar üzerine ilçe merkezindeki bir eve baskın düzenledi. Sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek kumar oynadığı tespit edilen 13 kişiye toplam 27 bin 625 lira, yer temin eden E.K'ye ise 3 bin 150 lira ceza uygulandı. Adreste yapılan aramalarda, oyun kağıtları, para ve hesap tutuma defteri ele geçirildi.

Evi kiralayan E.K. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan adli işlem yapıldı.