Karabük'te okul inşaatının temel kazısında tarihi içme suyu kanalı bulundu

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Yenimahalle'de, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan Zati Ağar İlkokulu'nun bahçesinde temel kazısı yapan ekipler, tarihi içme suyu kanalını fark etti.

Bilgi verilmesi üzerine bölgeye gelen Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Safranbolu Müze Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı.

Vali Mustafa Yavuz, Safranbolu ilçesinde yıkılan Zati Ağar İlkokulu'nun temel kazısında 17'nci, 18'inci yüzyıla ait olduğu değerlendirilen içme suyu kanalının gün yüzüne çıktığını söyledi.

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Su kanalının bölgedeki çeşme ve hamam gibi tesislerin su ihtiyacının karşılanması için yapılmış olabileceğini belirten Vali Yavuz, "Su dağıtan içme suyu kanalı. Toplam uzunluğu 38 metre. Arkadaşlar 34 metreye kadar gidebildi. 4 metresinde göçük var. Yaklaşık 1,60-1,80 metre yüksekliğinde. Kanalın alt kısmında az da olsa su bulunmaktadır" dedi.

Yavuz, kanalın harçsız taşla yapılan kemerli duvar olduğunu aktararak, "O bölgede bu tür yapıların olabileceğini değerlendiriyoruz. Temiz içme suyunun dağıtımı için yapılan bir kanal. Safranbolu Müze Müdürlüğü konuyu takip ediyor, inceleme yapıldı. Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü de çalışma yapıyor ve buranın tescilini sağlayacak" diye konuştu.