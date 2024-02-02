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        Haberler Yaşam Karabük'te soğuk hava göletlerin yüzeyini dondurdu

        Karabük'te soğuk hava göletlerin yüzeyini dondurdu

        Karabük'ün Eflani ilçesinde soğuk hava nedeniyle göletlerin yüzeyi buz tuttu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 15:18 Güncelleme: 02.02.2024 - 15:19
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        Kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan, çok sayıda kuş ve balık türüne ev sahipliği yapan Bostancılar, Ortacılar ve Kadıköy göletlerinin yüzeyi, hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye düşmesiyle buzla kaplandı.

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        Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, ilçenin geçen hafta sonu yoğun kar yağışı aldığını söyledi.

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        Belediye ekiplerinin kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Ertuğrul, kar yağışının ardından ilçede havaların daha da soğuduğunu anlattı.

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        Göletlerin yüzeyinin buz tutmasının eşsiz manzara ortaya çıkardığını dile getiren Ertuğrul, "Kış mevsiminde göletlerimiz ayrı güzelliğe bürünüyor. Herkesi, bu muhteşem güzellikleri görmeye davet ediyoruz" dedi.

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        #Karabük
        #Eflani
        #gölet
        #haberler

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