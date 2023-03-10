Karabük'teki trafik kazalarında 4 kişi yaralandı

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AA

Nuri Yılmaz idaresindeki otomobil, Eflani-Pınarbaşı kara yolu Bostancı köyü kavşağında Salim Altınkaya yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Bu sırada kara yolunda ilerleyen Hüsnü Aslan'ın (59) kullandığı otomobil, başka bir otomobille çarpışarak yol kenarına devrildi.

Kazada devrilen otomobilin sürücüsü Hüsnü Aslan ile yanındaki Havva (63) ve Saadettin Bostancı (70) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Safranbolu ilçesi Kirkille Mahallesi Karaman Çukuru Sokak'taki kazada ise otomobili ile ilerleyen D.K, henüz belirlenemeyen nedenle önce yol kenarındaki korkuluklara çarptı, daha sonrada yaklaşık 10 metre yükseklikten dere yatağına devrildi.

Kazayı gören vatandaşlar, sürücüyü araçtan çıkardı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.