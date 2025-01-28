Karaciğer hasarını biyopsi yapılmadan ölçecek yapay zeka yazılımı geliştiriliyor

Batman Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Faruk Ertuğrul ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü'nde Dr. Öğretim Üyesi Yasin Sönmez öncülüğünde Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü'nde Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrah Aydemir, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Tekin, Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen ve Dr. Mert Baran Alper tarafından yazılım projesi hazırlandı.

"Fibrozis ve nekroinflamasyon belirlenmesinde non-invazif yapay zeka destekli yeni bir yazılım geliştirilmesi projesi", TÜBİTAK'tan yüzde 75 hibe desteği aldı.

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Batman Teknokent'te yürütülen projeyle hepatit hastalarında karaciğerde oluşan fibrozis (Bir dokudaki ya da organdaki yoğun bağ dokusu artışına bağlı olarak ortaya çıkan katılaşma) seviyesini biyopsi yapmadan, kan tahlilini analiz ederek ölçen yapa zeka destekli bir yazılım için çalışma yürütülüyor.

YÜZDE 90 BAŞARI ELDE EDİLDİ

Proje koordinatörlerinden Dr. Öğretim Üyesi Yasin Sönmez, dünyada 400 milyon, Türkiye'de ise 4 milyon hepatit hastası olduğunu bildirerek, bu hastaların ileride fibrozis gelişmesi muhtemel kişiler olduğunu söyledi.

Fibrozis seviyesinin yükselmesinin karaciğerin işlevlerini olumsuz etkileyerek organda hasara yol açtığını vurgulayan Sönmez, yapay zeka destekli yazılımda hastada fibrozis derecesinin tespit edildiğini anlattı.

Sönmez, şunları kaydetti: "Biyopsiyle karaciğerden belirli oranda parça alınması, parçanın patolojide incelenmesi üzerine gerçekleşen bir olaydır. Bunun alternatifi olarak yurt dışına kan değerlerini gönderip orada bu ölçümü yapabiliyorduk. Biz bu ikisinin alternatifi olarak yapay zeka destekli, yine kan tahlili üzerinden bunu gerçekleştiriyoruz. Bunun avantajı, hastadan biyopsi almadan yani hastanın hastaneye yatışı olmadan, herhangi bir vücut bütünlüğünü bozmadan ve konforunu sağlayarak bir tüp kan ile fibrozis derecesini belirleyebiliyoruz."

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Yazılımda yapay zeka desteği olmasının hastanın takip edilebilir, hastalık seyrinin incelenmesi konusunda tıp doktorlarına avantajlar sağlayacağını anlatan Sönmez, hastanın tedavi süreçlerinde konfor, izlenebilir, nicel verilere dayanan bir yapı oluşturduklarını bildirdi.