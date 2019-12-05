Karaciğer vücudumuzun en önemli organıdır. Vücudumuza giren besinleri kanımızı süzerek ayırma görevini görmekte ve tüm toksinleri arındırmaktadır. Bu yüzden karaciğerimize iyi bakmamız, beslenmemize dikkat ederek yağlanmasını engellememiz gerekmektedir.

Karaciğer yağlanması; hücrelerimizin normalden fazla yağ içermesi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Dikkate alınmadığı takdirde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Bunun sonucunda siroz meydana gelebilmektedir. Kişilerin aşırı sigara tüketmeleri, alkol tüketmeleri, aşırı şeker tüketimi ve yüksek kolesterol karaciğer yağlanmasına başlıca neden olan durumlardır.

Karaciğer yağlanmasının ilk safhasında tespit edilmesi çok önemlidir, tedavi sürecini kolaylaştırarak olumlu sonuç alınmasını sağlamaktadır.

Kişide karaciğer yağlanmasının belirtileri ilk safha da ortaya çıkmayabilir. Bu durum bazen yıllar sonra gelişebilmektedir. Belli başlı belirtileri ise;

Karaciğer yağlanması belirtileri nelerdir?

Aşırı yorgunluk hali,

Kişilerde kilo kaybı ve iştahsızlık,

Birden zayıflama durumu,

Mide bulantısı,

Konsantrasyon bozukluğu oluşması,

Karnın orta kısmında veya sağ tarafında hissedilen ağrı,

Karaciğerin büyümesi,

Kasların zayıflaması,

Boyun ve koltuk altında oluşan deride renk değişimleri,

İç kanama meydana gelmesi,

Sarılık oluşması,

Karaciğer yetmezliğidir.

Karaciğer yağlanmasına en çok sebep olan etken aşırı alkol tüketimidir. Bu nedenlerin dışında kişilerde hipertansiyon, diyabet, aşırı kilo ve bypass ameliyatı geçirenlerde de oluşabilmektedir.

Bu rahatsızlığın ilk safhasında yukarıda belirtilen fiziksel belirtiler görülmeyebilmektedir. İlerlemesi durumunda daha çok ortaya çıkmaktadır. Tespiti için; doktorunuz sizden testler, MR veya biopsi yaptırmanızı isteyebilmektedir.

Teşhis konduktan sonra bu rahatsızlık neden kaynaklanıyorsa size ona göre tedavi yöntemi önermektedir. Eğer aşırı kilolu olmanızdan kaynaklı ise; kilo vermenizi ve düzenli spor, egzersiz yapmanızı tavsiye edecektir. Yağlanma aşırı alkol tüketiminde dolayı ise; bırakmanızı isteyecek ve tedaviyi verdiği ilaçlar ile destekleyecektir.

İlaç tedavisi dışında karaciğer yağlanmasını bitkisel yöntemler ile tedavi edebilirsiniz.

Karaciğer yağlanmasına bitkisel tedavi yolları

Elma sirkesi ; içeriğinin asitik olmasından dolayı yağlanmayı büyük ölçüde azaltmaktadır. Kilo vermenize de yardımcı olarak, karaciğerinizin sağlıklı çalışmasını sağlamaktadır. Ilık bir bardak suyun içerisine bir yemek kaşığı elma sirkesi koyarak, yemeklerden önce günde iki kere içebilirsiniz.

; içeriğinin asitik olmasından dolayı yağlanmayı büyük ölçüde azaltmaktadır. Kilo vermenize de yardımcı olarak, karaciğerinizin sağlıklı çalışmasını sağlamaktadır. Ilık bir bardak suyun içerisine bir yemek kaşığı elma sirkesi koyarak, yemeklerden önce günde iki kere içebilirsiniz. Limon ; içerisinde bolca C vitamini olmasından dolayı karaciğerde bulunan enzimlerin üretimine katkı sağlamaktadır. Aynı zaman büyük bir antioksidan görevi görmektedir. Bir bardak suyun içerisine, bir tane limon sıkarak; günde 3 öğün şeklinde içebilirsiniz.

; içerisinde bolca C vitamini olmasından dolayı karaciğerde bulunan enzimlerin üretimine katkı sağlamaktadır. Aynı zaman büyük bir antioksidan görevi görmektedir. Bir bardak suyun içerisine, bir tane limon sıkarak; günde 3 öğün şeklinde içebilirsiniz. Papatya; tohumları ve meyvesi karaciğer yağlanmasına iyi geldiği tespit edilen bu bitkiyi, günde 2 defa, 1 ay boyunca içmeniz size büyük fayda sağlayacaktır.

Ve ayrıca yoğun hayatınızda; egzersizler yaparak, bol bol su içerek ve sağlıklı beslenmenizi ihmal etmeden bu yaşam tarzını devamlı hale getirebilirsiniz. Bu sayede karaciğerinizi koruyabilirsiniz.