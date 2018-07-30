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Karaciğer yağlanmasının nedenleri! Karaciğer yağlanmasından korunmanın yolları

30.07.2018 - 11:22 | Güncelleme:

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Bozkaya, karaciğer yağlanması nedenleri ve alınacak önlemler hakkında bilgi verdi

  • 1 Karaciğer yağlanmasının nedenleri! Karaciğer yağlanmasından korunmanın yolları
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    Görülme sıklığı her geçen gün artan karaciğer yağlanması, hiçbir belirti vermeden ilerleyebiliyor. Alkol alışkanlığının yanı sıra obezite, insülin direnci ve beslenme alışkanlıkları da karaciğer yağlanmasına neden olan risklerin başında geliyor. 

  • 2 Karaciğer yağlanmasının nedenleri! Karaciğer yağlanmasından korunmanın yolları
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    Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Bozkaya, karaciğer yağlanması nedenleri ve alınacak önlemler hakkında bilgi verdi.

  • 3 Karaciğer yağlanmasının nedenleri! Karaciğer yağlanmasından korunmanın yolları
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    FAZLA KİLONUZ VARSA KARACİĞERİNİZİ KONTROL ETTİRİN

    Karaciğer yağlanması bakımından en riskli kişiler kilo fazlalığı olanlardır. Bunun yanında; şeker hastaları, hızlı kilo alıp verenler, bazı genetik hastalığı olan kişiler karaciğer yağlanması yönünden risk altındadır. 

  • 4 Karaciğer yağlanmasının nedenleri! Karaciğer yağlanmasından korunmanın yolları
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    Kalp damar sistemlerini ve beyin damarlarını da tehdit eden karaciğer yağlanması, çoğunlukla iyi huylu olsa da tedavi edilmediğinde siroz, karaciğer yetersizliği ve karaciğer kanserine neden olabilmektedir. Genellikle herhangi bir belirti vermeden ilerleyen karaciğer yağlanması ancak karaciğer test sonuçlarında bozukluk olmasıyla fark edilebilmektedir.

  • 5 Karaciğer yağlanmasının nedenleri! Karaciğer yağlanmasından korunmanın yolları
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    SAĞLIKLI BESLENMEYLE ÖNLEMİNİZİ ALIN

    Giderek artan obezite, insülin direnci ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarının neden olduğu karaciğer yağlanması kalp damar hastalıkları ve beyin damar hastalıklarına maruz kalma olasılığını ciddi oranda artırmaktadır.

  • 6 Karaciğer yağlanmasının nedenleri! Karaciğer yağlanmasından korunmanın yolları
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    Şeker hastalarının insülin direnci yükseldikçe karaciğer yağlanması görülme riski aynı oranda artmaktadır. Siroz evresine kadar hiçbir belirti vermeyen hastalık sinsice ilerlemektedir. Karaciğer belirti verdiğinde hasta artık siroz olmuştur. Tedavi süreci çeşitli ilaçlarla gerçekleşmektedir ancak sağlıklı ve düzenli beslenme ile fiziksel aktivite en faydalı tedavi biçimidir.

  • 7 Karaciğer yağlanmasının nedenleri! Karaciğer yağlanmasından korunmanın yolları
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    GÜNDE 30 DAKİKA YÜRÜYÜN

    Karaciğer yağlanmasına karşı alınabilecek önlemleri şöyle sıralayabiliriz;

    • Günde 30 dakika tempolu yürüyüş yapılmalıdır. 

  • 8 Karaciğer yağlanmasının nedenleri! Karaciğer yağlanmasından korunmanın yolları
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    • Metabolizmayı düzenleyen beslenme alışkanlıkları ve özellikle Akdeniz tipi diyet tercih edilmelidir. 

    • Ağırlıklı egzersizle beraber kas egzersizleri de yapılabilir. 

  • 9 Karaciğer yağlanmasının nedenleri! Karaciğer yağlanmasından korunmanın yolları
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    • Tekli doymamış yağ asitleri içeren zeytinyağı, balık ve sebze tüketilmelidir.

    • Yağdan, rafine şekerden ve unlu mamullerden kaçınılmalıdır.

    • Raf ömrü olan, koruyucu içeren, kapalı kutulardan uzak kalınmalıdır. 

  • 10 Karaciğer yağlanmasının nedenleri! Karaciğer yağlanmasından korunmanın yolları
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    3 FİNCAN KAHVEYİ SOFRANIZDAN EKSİK ETMEYİN

    Karaciğer için en faydalı besinlerin arasında kahve gelmektedir. Günlük kahve tüketimi karaciğer yağlanmasının yanında karaciğer kanserine bile iyi gelebilmektedir. 

  • 11 Karaciğer yağlanmasının nedenleri! Karaciğer yağlanmasından korunmanın yolları
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    Kamuoyunda karaciğer yağlanmasına iyi geldiği bilinen enginar ve deve dikeni kahve kadar etkili sonuçlar vermemektedir. Günde 3 fincan kahve karaciğer hastalarının tedavi sürecine olumlu faydalar sağlamaktadır.

  • 12 Karaciğer yağlanmasının nedenleri! Karaciğer yağlanmasından korunmanın yolları
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  • 13 Karaciğer yağlanmasının nedenleri! Karaciğer yağlanmasından korunmanın yolları
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