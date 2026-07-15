Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Karadeniz'de 15 Temmuz şehitleri için kulaç attılar

        Karadeniz'de 15 Temmuz şehitleri için kulaç attılar

        Rize'de bir grup vatandaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri anmak için Karadeniz'de kulaç attı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 12:40 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Karadeniz'de şehitler için kulaç attılar
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Rize'de bir grup vatandaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri anmak için Rize Limanı'nda buluştu.

        Aralarında eski Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı'nın (68) da yer aldığı 17 kişi, denize girerek İslampaşa Limanı'na kadar yüzdü.

        Etkinliğe katılanlar yaklaşık 4 kilometrelik parkuru 1,5 saatte tamamladı.

        Halil Bakırcı, yaptığı açıklamada, şehitlere rahmet dileyerek, "Allah bir daha ülkemize böyle bir 15 Temmuz göstermez inşallah. Türkiye Cumhuriyeti'nin kazanılmasında katkısı bulunan bütün geçmişimize, özellikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve 15 Temmuz'a direnen halkımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İş Sanat Anadolu Sergileri'nin "Coşku" dolu seçkisi Erzurum'daydı

        Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'ndan eserleri izleyicilerle buluşturan İş Sanat Anadolu Sergileri'nin "Coşku" başlıklı seçkisi, 11-12 Temmuz tarihlerinde Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki İş Bankası Lalapaşa Şubesi'nde ziyaret edildi

        #karadeniz
        #15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı
        ABD, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı
        4.3 milyar liralık deprem bağışı ve borsa itirafı
        4.3 milyar liralık deprem bağışı ve borsa itirafı
        Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı
        Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı
        96 cm² ile geleceği kurtardı
        96 cm² ile geleceği kurtardı
        "Milletin en büyük gücü birliğidir"
        "Milletin en büyük gücü birliğidir"
        UNUTULMAZ
        UNUTULMAZ
        "Minnet ve şükranla anıyoruz"
        "Minnet ve şükranla anıyoruz"
        Sedan otolarda vedalar devam ediyor
        Sedan otolarda vedalar devam ediyor
        İddia: Trump İran'a saldırılara ilişkin toplantı yaptı
        İddia: Trump İran'a saldırılara ilişkin toplantı yaptı
        Türkiye'den tarihi başarı
        Türkiye'den tarihi başarı
        340 yıldır çözülemeyen mutfak krizi
        340 yıldır çözülemeyen mutfak krizi
        ABD yaz saati uygulamasını kalıcı hale getirmeye hazırlanıyor
        ABD yaz saati uygulamasını kalıcı hale getirmeye hazırlanıyor
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Özgür Özel'den 'yeni parti' mesajı
        Özgür Özel'den 'yeni parti' mesajı
        Fenerbahçe, Avusturya'da göz doldurdu!
        Fenerbahçe, Avusturya'da göz doldurdu!
        İstanbul'da maaşlar yüksek mi?
        İstanbul'da maaşlar yüksek mi?
        Beşiktaş'a bir Belçikalı daha!
        Beşiktaş'a bir Belçikalı daha!
        'Batman' tatilde
        'Batman' tatilde
        Bertuğ Yıldırım baba oldu
        Bertuğ Yıldırım baba oldu
        Plajda yeni furya: Fake kas
        Plajda yeni furya: Fake kas