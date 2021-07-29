Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam
ABONE OL

Karadeniz sahillerindeki yoğunluk Akdeniz'i aratmıyor

Yaklaşık 170 kilometrelik sahil şeridine sahip Kastamonu'nun, deniz kıyısındaki ilçelerinden Cide'de plajlarda yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi

Karadeniz sahillerindeki yoğunluk Akdeniz'i aratmıyor
AA

Karadeniz'in doğal güzelliği ile öne çıkan kenti Kastamonu'nun sahillerindeki yoğunluk Akdeniz'i aratmıyor.

AA'nın haberine göre yaklaşık 170 kilometrelik sahil şeridine sahip kentin, deniz kıyısındaki ilçeleri Çatalzeytin, Abana, İnebolu, Doğanyurt ve Cide doğa turizminin yanı sıra deniz turizmi ile de rağbet görüyor.

Plaj uzunluğu 13 kilometre olan Cide ilçesi, maviyle yeşilin buluştuğu sahillerindeki yoğunluk ile dikkati çekiyor.

Yaz aylarında nüfus yoğunluğu artan ilçenin plajlarındaki doluluk havadan görüntülendi.

İlçe merkezindeki plajda görevli Baran Yakşi, kışın sakin olan yaklaşık 22 bin nüfuslu ilçenin yaz aylarında hareketlendiğini söyledi.

Cide'nin doğal güzelliği ile ziyaretçileri mest ettiğini anlatan Yakşi, "Akdeniz'in, Ege'nin plajları çok güzel evet ama Karadeniz'in de plajları bir o kadar güzel. Herkesi bekliyoruz. Gelip görmelerini isteriz" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Rus tehdidine karşı yapılan koruganlar arazide kaldı
YAŞAM Rus tehdidine karşı yapılmıştı... Arazide kaldı
Ilgaz Dağı kışın kayakçıları, yazın serinlemek isteyen doğaseverleri ağırlıyor
YAŞAM Kışın kayakçıları, yazın serinlemek isteyenleri ...
Otoparkın altından çıkan tarihi mozaiklerin restorasyonu başladı
YAŞAM Belediye binasının altından çıkmıştı... Çalışmalar ...
Afyon manda yoğurdu coğrafi işaret tescil belgesi aldı
YAŞAM Afyon manda yoğurdu tescillendi
Ankara'daki Eğriova Yaylası yemyeşil doğası ve göletiyle misafirlerini cezbediyor
YAŞAM Yemyeşil doğası ve göletiyle Başkent'in saklı cenneti
UNESCO kenti Safranbolu, bayramda nüfusunun 3 katı turist ağırladı
YAŞAM Nüfusunun 3 katı turist ağırladı
Samsun'da ayçiçeği tarlaları doğal fotoğraf stüdyosuna dönüştü
YAŞAM Doğal fotoğraf stüdyosuna dönüştü
Çılgın Sayısal Loto sonuçları 28 Temmuz 2021 - Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi sorgulama
YAŞAM 28 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları
28 Temmuz Şans Topu sonuçları 2021! MPİ Şans Topu çekilişi sorgulama ekranı
YAŞAM 28 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları
Günlük burç yorumları! (29 Temmuz 2021 Perşembe)
YAŞAM Günlük burç yorumları!