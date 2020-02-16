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Karadeniz soğudu, geri döndüler! Bolluk sevindirse de beklenti fiyatların düşmesi

Karadeniz'de kar yağışının etkili olmasıyla beraber soğuyan deniz suyu balıkçıların yüzünü güldürdü. Bir aydır sönük sezon geçiren balıkçıların tezgahları yine çeşit çeşit balıklarla doldu. Kefal, hamsi ve mezgit 15 TL, çupra, levrek 35 TL ve istavritin 25 TL'den satılıyor. Vatandaş yaşanan bolluktan memnun olsa da fiyatların düşmesini bekliyor

karadeniz balık tezgahları
İHA

Karadeniz'de kar yağışının ardından soğuyan deniz suyu balıkçılara yaradı. Bir aydır sönük sezon geçiren balıkçıların tezgahları, yine çeşit çeşit balıklarla süslenmeye başladı.

Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığının düşmesiyle birlikte daha önce kuzeye yönelen balık sürüleri yeniden güneye döndü. Balıkçı tezgahları yaklaşık bir aylık aradan sonra yine çeşit çeşit balıklarla doldu. Barbun, sargan çinekop, mezgit, olta balıkları, istavrit ve hamsinin yer aldığı tezgahlar balık severlerin de yüzünü güldürdü. Kefal, hamsi ve mezgit 15 TL, çupra, levrek 35 TL ve istavritin 25 TL´den satıldığı balıkçı tezgahları son ayların en hareketli günlerini yaşamaya başladı.

'HAVALAR SOĞUDU, BALIK ÇEŞİTLENDİ'

Balıkçı Mecmettin Duman, "Havalar soğudu, balık çeşidimiz çoğaldı. Her türlü çeşit balığı şu anda tezgahlarda görmek mümkün ancak yine hamsi Gürcistan tarafında. Balık çeşitlerinin artması ile beraber fiyatlarda da küçük düşmeler söz konusu. Tezgahlar bollaşınca vatandaşlarda yeniden mutfaklarında balık tercih etmeye başladılar. Son günlerde hareketlilik yaşanıyor" dedi.

'UMUDUMUZ FİYATLARIN DÜŞMESİ'

Vatandaşlar ise, balık tezgahlarında bolluğa sevinse de fiyatların düşmesini bekliyor. Fiyatların ilerleyen günlerde düşmesini umut eden vatandaşlar, yine de bütçelerine göre balık almaya çalışıyor. Mehmet Ali Okul, "Vatandaş olarak geziyoruz, dolaşırız, ucuz balık bulduğumuz zaman da hangisi olursa olsun alıyoruz. Balığın deniz suyunun soğuması ile bollaşması bizleri tabii ki memnun etti. Fiyatlar ilerleyen günlerde düşer diye umuyoruz" dedi.

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