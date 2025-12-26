Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Karadeniz ve Akdeniz'e fırtına uyarısı | Son dakika haberleri

        Karadeniz ve Akdeniz'e fırtına uyarısı

        Doğu ve Batı Karadeniz ile Doğu ve Batı Akdeniz'de fırtına bekleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 18:38 Güncelleme: 26.12.2025 - 18:38
        Karadeniz ve Akdeniz'e fırtına uyarısı
        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu ve Batı Karadeniz'de rüzgarın, akşam saatlerinden sonra fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

        Rüzgarın, Batı Akdeniz'de yarın sabah saatlerinden, Doğu Akdeniz'de ise yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına şeklinde eseceği bekleniyor. Fırtınanın, Batı Akdeniz'de pazar günü sabah saatlerinden sonra, Doğu Akdeniz'de ise öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

