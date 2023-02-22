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Haberler Sağlık Karadut Özü Nasıl Tüketilir? Karadut Özü Ne Zaman İçilmeli?
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Karadut özü nasıl tüketilir? Karadut özü ne zaman içilmeli?

Batı Avrupa'dan Çin'e kadar geniş bir coğrafyada hâkimiyet süren karadut meyvesinden elde edilen karadut özü, pek çok hastalığa şifa kaynağıdır. Ülkemizde başta Akdeniz bölgesinde olmak üzere yetiştiriciliği yapılan karadut ağaçları, yaz aylarında hasat edilir.

Karadut Özü Nasıl Tüketilir? Karadut Özü Ne Zaman İçilmeli?
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Karadut Özü Nasıl Tüketilir?

Karadut özünün alternatif tüketim yolları vardır. Ancak daha çok sulandırılarak tüketimi tercih edilir. Sıcak ya da soğuk olarak da tüketilebilen karadut özü kilo vermek isteyenlerin genellikle diyet listelerinde yer alır. Pasta, kurabiye, kek, tatlı ya da dondurmalar da kullanılan karadut özü hem sağlıklı hem de lezzetlidir.

Karadut Özü Ne Zaman İçilmeli?

Karadut özü tüketimi için spesifik bir zaman aralığı mevcut değildir. Dilediğiniz zaman karadut özünü tüketebilirsiniz. Ancak dikkat edilmesi gereken husus karadut özüne karşı herhangi bir alerjiniz olup olmamasıdır. Alerjik reaksiyon göstermiyorsanız ve fazla kilolarınızdan şikâyetçi iseniz gün içerisinde bir bardak karadut özünü tüketebilirsiniz.

Karadut Özü Sağlıklı Mı?

Oldukça faydalı bir meyve olan karaduttan elde edilen karadut özü son derece faydalı bir içeriğe sahiptir. İçeriğindeki zengin ve mineral kaynakları sayesinde pek çok hastalığa şifa kaynağı olmaktadır. İşte karadut özünün faydaları:

  • İçinde yer alan a vitaminiyle göz sağlığı üzerinde yardımcıdır.
  • Boğaz enfeksiyonlarına karşı koruyucudur.
  • Kemikleri güçlendirir.
  • Cildin yenilenmesine katkı sağlar.
  • Kabızlık ve mide sorunlarına iyi gelir.
  • Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.
  • Sindirim sistemini düzenler.
  • Uyku sorunlarına iyi gelir.
  • Vücuttaki toksinleri arındırır.
  • Kalp ve damar sağlığını korur.
  • Diş eti kanamalarının önüne geçer.

Karadut Özü Nasıl Kullanılır?

Karadut özünü damak tadınıza uygun olarak farklı şekillerde tüketebilirsiniz. Karadut özünün kullanım alanları şunlardır:

  • Dilerseniz karadut özüne bir miktar su ekleyerek karadut özü şurubu yapabilirsiniz. Karadut özünde şeker miktarı yüksek olduğundan direkt olarak tüketiminde kan şekeri seviyeniz hızlı bir artış gösterebilir. Bu sebeple seyreltilerek içilmesi daha uygun olacaktır.
  • Kek, pasta, tatlı, dondurma ve hamur işlerinde kullanılabilir.
  • Ara öğün ya da kahvaltılarda yoğurda karıştırarak tüketebilirsiniz.

Karadut Özü Günde Ne Kadar Tüketilmeli?

Kronik bir sağlık sorunu olmayanlar günde bir su bardağı seyreltilmiş karadut özünü tüketebilirler. Ancak her besinin fazla miktarlarda kullanımına bağlı olarak problemler çıkabilmektedir. Aynı durum karadut özü için de geçerlidir. Karadut özünün fazla tüketimi sindirim sorunları yaratabileceğinden dolayı doz ayarlamaları iyi yapılmalıdır.

Karadut Özü Kilo Aldırır Mı?

Yüksek lif içeren karadut özü içerdiği bu lif miktarına bağlı olarak kişide tokluk hissi yaratır. Bu da bireyin iştah kontrolü üzerinde oldukça olumlu bir etkidir. Karadut özü kilo aldırmaz bilakis sindirim sistemini rahatlatır, kabızlığın önüne geçer ve kilo kaybını destekler. Ancak içeriğinde şeker olduğundan dolayı fazla kullanımı kilo aldırıcı etki gösterebilir. Bu sebeple uzman bir diyetisyenden yardım almak daha doğru olacaktır.

Karadut Özü Nasıl Sulandırılır?

1 bardak karadut özüne 5-10 bardak su ekleyerek sulandırabilirsiniz. Genellikle aç karnına tüketimi önerilen bu karışım gün içerisinde daha enerjik olmanızı sağlayacaktır.

**Oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla, doktorunuzdan bilgi almadan burada yazılanları uygulamayınız. Metinde yer alanlar doktor reçetesi değil; tavsiye niteliğinde bilgilerdir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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