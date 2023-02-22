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Haberler Sağlık Kekik Nasıl Tüketilir? Kekik Kaynatıp İçmek Neye İyi Gelir, Faydalı Mı?
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Kekik nasıl tüketilir? Kekik kaynatıp içmek neye iyi gelir, faydalı mı?

Ballıbabagiller familyasına ait olan kekiğin ana vatanı Akdeniz'dir. Ülkemizde de bolca yetişen kekik genellikle mor tonlardaki çiçeklere sahiptir. Aromatik yapısıyla hoş bir kokuya sahip olan kekiğin kendi içerisinde birçok türü bulunmaktadır.

Kekik Nasıl Tüketilir? Kekik Kaynatıp İçmek Neye İyi Gelir, Faydalı Mı?
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Kekik Nasıl Tüketilir?

Kekik toz olarak kullanıldığında yemeklere baharat katar. Aynı zamanda kurutularak çay olarak da tüketimi mümkündür. Yağ olarak da balık, et ya da çorbaların içerisine katıp yenebilir, salatalarla tüketilebilir. Kekiği doğrudan kaynatıp suyunu da içebilirsiniz.

Kekik Kaynatıp İçmek Neye İyi Gelir?

Vitaminler yönünden oldukça zengin olan kekiği kaynatıp içmek de oldukça faydalıdır. Antiseptik ve antibiyotik özelliklere sahip olan kekiği kaynatarak tükettiğimizde baş ağrısı, ateş ve öksürüğe iyi gelmektedir. Kaynatıp içilen kekik bağışıklığı güçlendirici etkiye sahiptir. Ayrıca kalp sağlığını korur ve yüksek tansiyonu düşürür. Bağırsak parazitlerine karşı da etkili olan çay, mide gazının atılmasını da sağlar. Ayrıca kekik çayı gargara olarak kullanıldığında ağız kokusunun önüne geçer. Regl dönemlerinde ağrı giderici olarak da kullanabileceğimiz kekik çayı depresyona iyi gelmektedir.

Kekik Bitkisi Nasıl Kullanılır?

Kekik en çok baharat olarak kurutularak kullanılır. Et, balık yemeklerinde ve çorbalarda kullanılır. Bunun dışında çay ya da yağ olarak da tüketimi sağlanır. Öyle ki kekikten elde edilen yağ ile temizlik dahi yapabilirsiniz. Çünkü kekik yağı antiseptik özelliklere sahiptir, bu yüzden mikroplar üzerinde öldürücü etki gösterir. Bunun dışında şampuanlarda ve kişisel bakım ürünlerinde de kullanılmaktadır.

Kekik Ne İşe Yarar?

Baharat olarak kullanılmasının dışında içerisinde birçok vitamin ve minerali barındıran kekik bitkisinin suyu, yağı, yaprakları ve çiçeği şifa kaynağıdır. Özellikle kanser hastalarının bağışıklığını güçlendirdiği bilinir. Bunun dışında kekiğin başlıca faydaları:

  • Vücutta antiseptik yani mikrop öldürücü görev görür.
  • A ve C vitaminleri sayesinde bağışıklığı güçlendirir.
  • Nezle, grip tarzı solunum yolu hastalıklarında etkilidir.
  • Sinirleri yatıştırır.
  • Göz sağlığını korur.
  • Cilt ve deri hastalıklarını önler.
  • Kardiyovasküler hastalıkları önler.
  • Uykusuzluk sorununu tedavi eder.
  • Öksürüğü yatıştırır.
  • Hazımsızlığı giderir.
  • Yorgunluğu azaltarak enerji verir.

Kekik Hangi Yemeklerde Kullanılır?

Kekik etli yemeklerde de zeytinyağlı yemeklerde de kullanılabilir. En çok salatalar, balık yemekleri, et yemekleri ve çorbalarda tercih edilir.

Kekik Yağı Nasıl Kullanılır?

Yapımı son derece kolay olan kekik yağı doğal ilaçlar arasında yer alır. Temizlikte, kozmetik ve hastalıklarda kullanılan bu yağı hazırlamak için gerekenler:

  • Öncelikle kapalı bir kabın içerisine kekik konur.
  • Konulan bu kekiğin üzerine sızma zeytinyağı eklenir.
  • Ağzı sıkıca kapatılan bu karışım ortalama 15 gün kadar bekletilir.

Elde ettiğiniz kekik yağını ağrılarınız için kullanabilirsiniz. Vücudunuzun ağrıyan yerlerine yağı güzelce emdirerek sürdüğünüzde ağrı kesici özelliği devreye girecektir. Aynı zamanda temizlik yaparken de bu yağdan faydalanabilirsiniz.

Kuru Kekik Nasıl Kullanılır?

Kuru kekik yemeklere aroma katmak amacıyla genellikle baharat olarak kullanılır. Özellikle et ve balık yemeklerinde tercih edilir. Salatalarda sos olarak kullanılan kuru kekik, çay olarak da tüketilebilmektedir. Özellikle çay olarak tüketimi birçok hastalığın tedavisinde destekleyicidir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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