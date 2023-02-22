Kekik Suyu Nasıl Tüketilir? Kekik Suyu Ne Kadar Süre İçilmeli?

HABERTURK.COM

Kekik Suyu Nasıl Tüketilir?

Kekik suyu oldukça yoğun bir aromaya sahip olduğundan ötürü genellikle meyve suyuna katılarak da tüketilebilir. Kekik suyu yapmak için 2 tatlı kaşığı kekik ile 2 su bardağı su gerekmektedir. Suyu ocakta kaynatmaya başladıktan sonra içine kekiği ekleyerek ortalama 15 dakika kadar demlenmeye bırakınız. Ardından süzerek ılık olarak kekik suyunu tüketebilirsiniz.

Kekik Suyu Ne Kadar Süre İçilmeli?

Antiseptik ve antibiyotik özellikleri bir arada bulunduran kekik suyu aşırıya kaçmamanız gereken bir bitkidir. Bu sebeple günde 2 fincanda fazla içmemeye özen göstermelisiniz. Şayet bir hafta boyu kekik suyu tüketimi sağladıysanız 10 gün kadar ara vermeniz gerekmektedir.

Kekik Suyu Aç Karnına Mı Tok Karnına Mı İçilir?

Kekik suyunun aç karnına mı yoksa tok karnına mı tüketilmesi konusunda bir kafa karışıklığı mevcuttur. Özellikle kilo vermek isteyenler kekik suyunu sabahları aç karnına tüketmelidir. Çünkü kekik suyu metabolizmayı hızlandırıcı ve iştah baskılayıcı özelliğe sahiptir. Dilerseniz gün içerisinde de aç olduğunuz herhangi bir zaman diliminde kekik suyunu tüketebilirsiniz.

Kekik Suyu Neye İyi Gelir?

Birçok faydayı bünyesinde barındıran bu otsu bitki, sindirim sistemimden enfeksiyonlara, solunum yolu hastalıklardan cilt problemlerine kadar pek çok hastalığa şifa kaynağıdır.

Kalp hastalıklarına karşı koruyucu etkiye sahiptir, kalp krizi riskini önler.

Antiseptik özelliği nedeniyle yara tedavisinde kullanılır.

Yüksek kolesterolü önler.

Kanser hücrelerinin vücutta yayılmasının önüne geçer.

Sindirim sistemini düzenler, kabızlık ve hazımsızlığa iyi gelir.

Diş eti rahatsızlıklarını iyileştirir, ağız sağlığını korur.

Antioksidan etkisi sebebiyle vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

Stres ve ruhsal problemler üzerinde pozitif etki sağlar.

Soğuk algınlığı semptomlarını azaltır.

Kemikleri güçlendirir. Özellikle menopoz dönemindeki kemik erimelerinin önüne geçer.

Saç derisinde meydana gelen kepeklenmelerin önüne geçerek saç derisi sağlığını korur.

Cilt problemlerinin önüne geçer.

Yüksek tansiyonu düşürücü etkiye sahiptir.

Hücre yenilenmesinde büyük rol oynar.

Metabolizmayı hızlandırıcı etkisi sayesinde yağ yakım hızını arttırır.

Kekik Suyu İltihaba İyi Gelir Mi?

Sağlık üzerinde pe çok faydası bulunan kekik suyu iltihap kurutucu özelliğe de sahiptir. Bu sebeple vücudunuzda bulunan iltihabın atılmasında yardımcı olacaktır.

Damıtma Kekik Suyu Nasıl Kullanılır?

Bitkiden çıkan öz su suyla karıştırılmadan saf bir şekilde tüketilirse mide rahatsızlıklarına sebebiyet verebilir. Bu yüzden suyla karıştırılarak tüketilmesi daha uygundur. 3-4 yemek kaşığı kekik suyunu 1 su bardağı suyla karıştırarak tüketebilirsiniz. Eğer aynı işlemi içmek yerine saç derinize uygulamak isterseniz bir sprey şişesi yardımıyla saçınıza dağıtabilirsiniz. Cilt üzerindeki sivilceleri gidermek için ise bir pamuk yardımıyla cildinize sürebilirsiniz.

**Oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla, doktorunuzdan bilgi almadan burada yazılanları uygulamayınız. Metinde yer alanlar doktor reçetesi değil; tavsiye niteliğinde bilgilerdir.

KEREVİZ NASIL TÜKETİLİR?

ÖNERİLEN VİDEO