Kereviz Nasıl Tüketilir?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık Kereviz Nasıl Tüketilir? Sap Kereviz Nasıl Kullanılır?
ABONE OL

Kereviz nasıl tüketilir? Sap kereviz nasıl kullanılır?

Kökeni Doğu Akdeniz ülkelerine dayanan kereviz, Maydanozgiller familyasına ait bir sebze çeşididir. Ilıman iklim koşullarında yetişen kereviz, günümüzde özellikle zeytinyağlı yemeklerin ve salataların vazgeçilmezidir.

Kereviz Nasıl Tüketilir? Sap Kereviz Nasıl Kullanılır?
HABERTURK.COM

Kereviz Nasıl Tüketilir?

Kerevizi dilerseniz pişirerek dilerseniz de çiğ olarak tüketebilirsiniz. Yüksek tansiyonu düşürücü ve ödem atıcı özelliğiyle pek çok faydası bulunan kerevizin kök kısmı genellikle yemeklerde yaprakları da çorbalar da kullanılmaktadır. Sapları ise çiğ olarak ya da salataya katılarak tüketilebilir. Ayrıca tohumları yemekler de baharat olarak da kullanılabilir.

Sap Kereviz Nasıl Kullanılır?

Çoğu kişi kerevizin sadece beyaz kök kısımlarını alır ve saplarını çöpe atar. Oysaki kereviz sapının saymakla bitmeyecek faydaları vardır. Kereviz sapları çiğ olarak da tüketilebilir. Salatalara katabilir ya da detoks suyunuza koyabilirsiniz. Kereviz sapı suyu hazırlayıp kilo verme amacıyla bu kürü tüketebilirsiniz. Dilerseniz çorbalarınızın içine bir iki sap kereviz ekleyebilirsiniz. Sap kerevizin pek çok faydası bulunmaktadır. Başlıca faydaları:

  • Kan şekerini dengeler.
  • Sinir sistemini korur.
  • Cilt hastalıkları üzerinden iyileştirici etkisi vardır.
  • Vücuda enerji verir.
  • Bağırsakları temizler.
  • Kalp sağlığına olumlu etkileri vardır.
  • Hormonları dengeler.
  • Kilo vermenize yardımcı olur.
  • Uykusuzluk problemlerine iyi gelir.
  • Karaciğeri temizler.

Kereviz Çiğ Olarak Yenir Mi?

Kereviz tüketim alternatifi yönünden son derece zengindir. Pişirmek ya da çiğ yemek tamamen sizin damak zevkinize kalmıştır. Bu tercihe göre kereviz çiğ olarak da tüketilebilir. Direkt olarak yiyebilirsiniz ya da salatalarınıza karıştırabilirsiniz. İçerdiği yüksek lif oranıyla size uzun süreli bir tokluk hissi sağlayacaktır.

Kereviz Nasıl Yenir?

Oldukça sağlıklı bir besin kaynağı olarak tüketilen kereviz çiğ olarak ya da yemeklerle beraber tüketilebilir. Zeytinyağlı olarak hazırlanan kereviz yemekleri meze ya da ara öğün olarak tüketilebilir. Kerevizle hazırlanan salatalar bir o kadar iştah açıcıdır.

Kereviz Kökü Nasıl Tüketilir?

Kereviz bir bütün olarak şifa kaynağıdır. Sadece ülkemizde değil tüm dünyada tüketilen yiyeceklerin başında gelmektedir. Antialerjik ve sakinleştirici özelliği bulunmaktadır. Kereviz kökü sulu yemeklerde, çorbalarda, mezelerde kullanılır. Pişirilmesinin dışında rendelenerek yoğurta da katılabilir.

Kereviz Çiğ Nasıl Yenir?

İyi bir temizlemeden geçtiği sürece kerevizin çiğ olarak tüketilmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Çiğ olarak genellikle salatalarda kullanılan kerevizin lif oranı yüksek olduğundan dolayı çiğ olarak tüketildiğinde iki kat daha fazla kalori yakmanızı sağlayacaktır. Bu sebeple diyet yapmayı düşününler kerevizi çiğ olarak tüketebilirler.

Kereviz Nasıl Pişirilir?

Kerevizi pişirme konusunda diğer sebze yemeklerinden ayıran bir metot yoktur. Diğer sebze yemekler nasıl pişirilirse kereviz de öyle pişirilmektedir. Kerevizi pişirmeye başlamadan önce ufak ufak doğrayın. Ancak kereviz kararmaya çok müsait bir sebze olduğundan dolayı hemen pişirmeye başlamayacaksanız kararmayı önlemek için limonlu suda bekletin. Önce soğanları kavurun ardından küp küp doğranmış havuçları, patatesleri ekleyin ve iyice harmanlayın. Daha sonra içine kerevizleri katarak bir miktar limon sıkın. Son olarak zeytinyağı, portakal suyu ve tuzu ekleyin. Ortalama 20-25 dakikalık bir sürede kereviz yemeğiniz hazır olacaktır. Soğuduktan sonra yemeği tüketebilirsiniz.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "musluk suyu" uyarısı! - Deprem Haberleri
SAĞLIK Bakan Koca'dan "musluk suyu" uyarısı!
Deprem bölgesinde salgın hastalık riskine "İZCİ" ile anlık takip
SAĞLIK Salgın hastalık riskine "İZCİ" ile anlık takip
Sağlık Bakanı Koca, Hatay'da 112 Acil Sağlık ekiplerinin çalışmalarını paylaştı
SAĞLIK Bakan Koca, Hatay'da 112 Acil Sağlık ekiplerinin ...
Depremzedelerin kırılan ve kaybolan tıbbi cihazları için belge istenmeyecek
SAĞLIK Depremzedelerin kırılan ve kaybolan tıbbi cihazları ...
Türkiye Diyabet Vakfı'ndan deprem bölgesindeki diyabet hastalarına destek
SAĞLIK Türkiye Diyabet Vakfı'ndan deprem bölgesindeki ...
17 Ağustos'ta bacaklarını kaybeden Ufuk, uzuv kaybı yaşayanları motive ediyor
SAĞLIK Depremde bacaklarını kaybetmişti! Uzuv kaybı ...
Bakan Koca: Afet bölgesinde hiçbir köy uzakta değil
SAĞLIK Bakan Koca: Afet bölgesinde hiçbir köy uzakta değil
Etlik Şehir Hastanesi 6 bin depremzedeye tedavi hizmeti sundu
SAĞLIK Etlik Şehir Hastanesi 6 bin depremzedeye tedavi ...
Uzmanlar uyarıyor! İşte deprem bölgesinde en çok görülen salgın hastalıklar
SAĞLIK Deprem bölgesinde en çok görülen salgın hastalıklar
Yorgunluk, kansızlık ve unutkanlık! Hangi vitamin eksikliği nelere yola açıyor? İşte vitamin eksikliğinin belirtileri
SAĞLIK Hangi vitamin eksikliği nelere yola açıyor?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.