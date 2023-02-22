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Kereviz Nasıl Tüketilir?

Kerevizi dilerseniz pişirerek dilerseniz de çiğ olarak tüketebilirsiniz. Yüksek tansiyonu düşürücü ve ödem atıcı özelliğiyle pek çok faydası bulunan kerevizin kök kısmı genellikle yemeklerde yaprakları da çorbalar da kullanılmaktadır. Sapları ise çiğ olarak ya da salataya katılarak tüketilebilir. Ayrıca tohumları yemekler de baharat olarak da kullanılabilir.

Sap Kereviz Nasıl Kullanılır?

Çoğu kişi kerevizin sadece beyaz kök kısımlarını alır ve saplarını çöpe atar. Oysaki kereviz sapının saymakla bitmeyecek faydaları vardır. Kereviz sapları çiğ olarak da tüketilebilir. Salatalara katabilir ya da detoks suyunuza koyabilirsiniz. Kereviz sapı suyu hazırlayıp kilo verme amacıyla bu kürü tüketebilirsiniz. Dilerseniz çorbalarınızın içine bir iki sap kereviz ekleyebilirsiniz. Sap kerevizin pek çok faydası bulunmaktadır. Başlıca faydaları:

Kan şekerini dengeler.

Sinir sistemini korur.

Cilt hastalıkları üzerinden iyileştirici etkisi vardır.

Vücuda enerji verir.

Bağırsakları temizler.

Kalp sağlığına olumlu etkileri vardır.

Hormonları dengeler.

Kilo vermenize yardımcı olur.

Uykusuzluk problemlerine iyi gelir.

Karaciğeri temizler.

Kereviz Çiğ Olarak Yenir Mi?

Kereviz tüketim alternatifi yönünden son derece zengindir. Pişirmek ya da çiğ yemek tamamen sizin damak zevkinize kalmıştır. Bu tercihe göre kereviz çiğ olarak da tüketilebilir. Direkt olarak yiyebilirsiniz ya da salatalarınıza karıştırabilirsiniz. İçerdiği yüksek lif oranıyla size uzun süreli bir tokluk hissi sağlayacaktır.

Kereviz Nasıl Yenir?

Oldukça sağlıklı bir besin kaynağı olarak tüketilen kereviz çiğ olarak ya da yemeklerle beraber tüketilebilir. Zeytinyağlı olarak hazırlanan kereviz yemekleri meze ya da ara öğün olarak tüketilebilir. Kerevizle hazırlanan salatalar bir o kadar iştah açıcıdır.

Kereviz Kökü Nasıl Tüketilir?

Kereviz bir bütün olarak şifa kaynağıdır. Sadece ülkemizde değil tüm dünyada tüketilen yiyeceklerin başında gelmektedir. Antialerjik ve sakinleştirici özelliği bulunmaktadır. Kereviz kökü sulu yemeklerde, çorbalarda, mezelerde kullanılır. Pişirilmesinin dışında rendelenerek yoğurta da katılabilir.

Kereviz Çiğ Nasıl Yenir?

İyi bir temizlemeden geçtiği sürece kerevizin çiğ olarak tüketilmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Çiğ olarak genellikle salatalarda kullanılan kerevizin lif oranı yüksek olduğundan dolayı çiğ olarak tüketildiğinde iki kat daha fazla kalori yakmanızı sağlayacaktır. Bu sebeple diyet yapmayı düşününler kerevizi çiğ olarak tüketebilirler.

Kereviz Nasıl Pişirilir?

Kerevizi pişirme konusunda diğer sebze yemeklerinden ayıran bir metot yoktur. Diğer sebze yemekler nasıl pişirilirse kereviz de öyle pişirilmektedir. Kerevizi pişirmeye başlamadan önce ufak ufak doğrayın. Ancak kereviz kararmaya çok müsait bir sebze olduğundan dolayı hemen pişirmeye başlamayacaksanız kararmayı önlemek için limonlu suda bekletin. Önce soğanları kavurun ardından küp küp doğranmış havuçları, patatesleri ekleyin ve iyice harmanlayın. Daha sonra içine kerevizleri katarak bir miktar limon sıkın. Son olarak zeytinyağı, portakal suyu ve tuzu ekleyin. Ortalama 20-25 dakikalık bir sürede kereviz yemeğiniz hazır olacaktır. Soğuduktan sonra yemeği tüketebilirsiniz.

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