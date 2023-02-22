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Haberler Sağlık Karahindiba Çayı Nasıl Tüketilir? Karahindiba Çayı Günde Kaç Bardak İçilir?
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Karahindiba çayı nasıl tüketilir? Karahindiba çayı günde kaç bardak içilir?

Papatyagiller familyasına özgü olan Karahindiba bitkisi acıgünek, güneyik, arslandişi, radika isimleriyle de anılmaktadır. Çiçekleri sarı, yaprakları yeşil olan bitki dünyanın pek çok yerinde yetişmektedir. Genel olarak Avrupa başta olmak üzere Kuzey Amerika ve Asya’da yetişen karahindiba bitkisinin yaprakları, kökü ve çiçekleri geleneksel tıpta kendine yer edinmiştir.

Karahindiba Çayı Nasıl Tüketilir? Karahindiba Çayı Günde Kaç Bardak İçilir?
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Karahindiba Çayı Ne Zaman İçilmeli?

Karahindiba çayı kahvaltından önce aç karnına da tüketilebilir. Ancak yüksek verim almak amacıyla kahvaltıdan önce yarım bardak kahvaltıdan sonra yarım bardak olmak üzere tüketimi tavsiye edilmektedir. Bu yöntem bitkinin şifa kaynaklarından tam olarak faydalanmanızı sağlayacaktır.

Karahindiba Çayı Günde Kaç Bardak İçilir?

Karahindiba çayını günde 2-3 fincan kadar tüketebilirsiniz. 3 fincandan fazla tüketmemeye özen gösterin ve bunun yanında bol su tüketin.

Karahindiba Çiçeği Neye İyi Gelir?

Karahindiba çayı saymakla bitmeyen faydalara sahiptir. Bunlardan başlıcaları:

  • İştah açıcı özelliklerinin yanı sıra sindirim sistemini düzenler.
  • Güçlü bir idrar söktürücüdür.
  • İçerdiği yüksek kalsiyum ve c vitamini oranıyla kemik erimesinin önüne geçer, kemik sağlığını destekler.
  • Güçlük bir antioksidan kaynağıdır.
  • Safra ve böbrek taşlarını düşürme konusunda etkilidir.
  • Kan şekerini dengeler.
  • Enerji verir.
  • Egzama ve sivilce tarzı cilt problemlerinin önüne geçer.
  • Ödem atıcı özelliği sayesinde zayıflamaya yardımcı olur.
  • Tansiyonu dengeler.
  • Düzenli tüketildiğinde kansızlık riskini azaltır.
  • Kan dolaşımını hızlandırır.
  • Yatıştırıcı özelliği bulunduğundan dolayı strese, depresyona ve yorgunluğa iyi gelir.
  • Kanser tedavisinde kullanılabilir.

Karahindiba Çayı Nasıl Demlenir?

Karahindibayı dilerseniz diğer bitki karışımlarıyla dilerseniz tek başına tüketebilirsiniz. Karahindiba çayı kurutulmuş yapraklardan yapılan bir çaydır. Tercihe bağlı olarak taze yapraklardan da yapabilirsiniz. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun önerdiği teknikle karahindiba çayınızı demleyebilirsiniz. İşte aşamalar:

Öncelikle bir tatlı kaşığı ince kıyılmış karahindibayı bir bardak suya atın ve bir gece bekletin. Sabah olunca bu bardağı bir cezveye dökün ve birkaç dakika kaynatmaya bırakın. Bir müddet demini almasını bekleyin. Çayın ılık tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Demini aldıktan sonra çayı güzelce süzün. Çayın yarısını kahvaltı öncesi ve yarısını kahvaltı sonrası olacak şekilde iki parça halinde tüketin. Bu şekilde tüketimi daha verimli olacaktır. Dilerseniz aroma katması bakımından karahindiba çayını demlerken içine iki adet karanfil atabilirsiniz.

Karahindiba Çayı Aç Karnına Mı İçilir?

Karahindiba çayı aç karnına tüketilebilir. Ancak istenilen verimi sağlamak adına kahvaltıdan yarım saat önce ve yarım saat sonra tüketimi daha uygun olacaktır. Eğer tadı acı gelirse de limon ya da karanfille çayı tatlandırıp tüketebilirsiniz.

Karahindiba Çayı Zayıflatır Mı?

Karahindiba ödem atıcı etkiye sahip bir ottur. Dolayısıyla çayı da ödem atmanıza yardımcı olacaktır. Hormonları dengelediğinden dolayı daha uzun süre tokluk hissi sağlar. Düşük kalorili olduğundan dolayı kilo verme hususunda da size yardımcı olacaktır. Aynı zamanda karaciğer üzerindeki yağ yakımına yardımcı enzimleri tetikleyerek metabolizmayı hızlandırmaktadır. Ayrıca insülin seviyenizi dengede tutarak açlık krizlerine girmenizi engeller. Zayıflama yönünden pek çok olumlu etkiye sahip olan karahindiba çayını öğün aralarında tüketebilirsiniz.

**Oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla, doktorunuzdan bilgi almadan burada yazılanları uygulamayınız. Metinde yer alanlar doktor reçetesi değil; tavsiye niteliğinde bilgilerdir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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