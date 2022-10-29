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Karagümrük - Galatasaray maçı hakem yorumları

Süper Lig'de VavaCars Fatih Karagümrük - Galatasaray maçındaki hakem kararlarını beIN Trio ekibi değerlendirdi. İşte yorumlar...

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  • Karagümrük - Galatasaray maçı hakem yorumları - Kırmızı kart doğru mu? İptal edilen gol kararı

    PENALTI VAR MI?

    SORU: "Dakika 6, Muslera'nın Diagne'ye müdahalesinde penaltı gerekir mi?"

    Lale Orta: Muslera topa müdahala ediyor. Topa müdahalesinin ardından çarpışıyorlar. Devam doğru.

    Deniz Çoban: Penaltıyı gerektirecek bir görüntü yok.

    Bülent Yıldırım: Muslera top doğru zamanda vuruyor ve sonrasında çarpışıyorlar. Penaltı yok.
  • Karagümrük - Galatasaray maçı hakem yorumları - Kırmızı kart doğru mu? İptal edilen gol kararı

    EMİN BAYRAM'IN POZİSYONU

    SORU: "Dakika 26, Emin Bayram'a sarı kart gerekir mi?"

    Lale Orta: Kesinlikle sarı kart.

    Deniz Çoban: Sarı diyene de, sarı kart değil diyene de itiraz etmem.

    Bülent Yıldırım: Sarı olmalıydı.
  • Karagümrük - Galatasaray maçı hakem yorumları - Kırmızı kart doğru mu? İptal edilen gol kararı

    KEREM'İN POZİSYONU

    SORU: "Kerem Aktürkoğlu'na sarı kart gerekir miydi?"

    Deniz Çoban: Kesinlikle sarı kart, fazlası olmaz.

    Lale Orta: Net bir sarı kart pozisyonu.

    Bülent Yıldırım: Sarı kart çıkmaması kabul edilemez.
  • Karagümrük - Galatasaray maçı hakem yorumları - Kırmızı kart doğru mu? İptal edilen gol kararı

    KIRMIZI KART DOĞRU MU?

    SORU: "VAR incelemesi ile kırmızı kart doğru mu?"

    Lale Orta: Yoruma açık bir pozisyon. Kırmızı olduğunu düşünüyorum. Ama sınırda bir pozisyon, VAR'ın müdahalesi yanlış. Orta hakem görüyor ve karar veriyor.

    Deniz Çoban: Pozisyonu gördüğüm ilk anda Lale Hoca gibi düşündüm. Ama hakem son yaşananların ardından çok zor bir maça çıktı. Oyuncunun ayağı dizden bükülü. Çok yüksekten basmıyor. Topu basarken yerde, çimde. Güç uygulaması yok.

    Bülent Yıldırım: Kırmızı kart ama kararı orta hakem kendisi vermeliydi.

    Erman Toroğlu: Adnan Uğur basmaya gelmiyor, ayağı kayıyor. O yüzden kırmızı kart olmaz.

    Fırat Aydınus: "Fatih Karagümrük'ün kırmızı kartında asıl mesele yanlış VAR müdahalesi. Çünkü bu tarz pozisyonlar hakem yorumuna giriyor ve bundan önceki benzer pozisyonlarda VAR devreye girmedi. Geçen haftaki Abdülkerim Bardakcı gibi. 
  • Karagümrük - Galatasaray maçı hakem yorumları - Kırmızı kart doğru mu? İptal edilen gol kararı

    YÜZE MÜDAHALE VAR MI?

    SORU: "Emin Bayram'ın Kouassi'ye müdahalesine sarı gerekir mi?"

    Deniz Çoban: Sarı kart.

    Lale Orta: Elini, yüzüne vuruyor. Sarı kart.

    Bülent Yıldırım: Kesinlikle sarı olmalıydı.
  • Karagümrük - Galatasaray maçı hakem yorumları - Kırmızı kart doğru mu? İptal edilen gol kararı

    PENATI VAR MI?

    SORU: "Galatasaray penaltı bekledi, oyun devam etti. Devam doğru mu?"

    Deniz Çoban: Penaltıyı gerektirecek bir durum yok

    Lale Orta: Elle oynama ya da başka bir ihlal yok. Devam doğru.

    Bülent Yıldırım: Bence devam kararı doğru.
  • Karagümrük - Galatasaray maçı hakem yorumları - Kırmızı kart doğru mu? İptal edilen gol kararı

    BORINI'NIN POZİSYONU

    SORU: "Borini'nin sarı kartı doğru mu?"

    Lale Orta: Sarı doğru.

    Deniz Çoban: Doğru bir kart.

    Bülent Yıldırım: Sarı doğru.
  • Karagümrük - Galatasaray maçı hakem yorumları - Kırmızı kart doğru mu? İptal edilen gol kararı

    GOL İPTALİ DOĞRU MU?

    SORU: "Nelsson'un golü VAR'a takıldı. Karar doğru mu?"

    Lale Orta: Nelsson'un kafa vuruşundan sonra Viviano topu kaçırıyor. Topun tamamı geçse, goldü. Ama geçmedi ve kaleciye temas var. Bu şekilde top çizgiyi geçti. Karar doğru.

    Deniz Çoban: Kolay bir karar değil. Bu dakikada, bu golü iptal etmek gerçekten kolay değil.

    Bülent Yıldırım: Emin Bayram'ın Viviano'nun ellerine ayakla müdahalesi var. İptal doğru.
  • Karagümrük - Galatasaray maçı hakem yorumları - Kırmızı kart doğru mu? İptal edilen gol kararı

    EMRE TAŞDEMİR'İN POZİSYONU

    SORU: "Emre Taşdemir'e Diagne'ye müdahalesi nedeniyle kart gerekli miydi?"

    Lale Orta: Bir sarı olmalıydı.

    Deniz Çoban: Kontrolsüz müdahale, sarı.

    Bülent Yıldırım: Sarı olmalıydı.
  • Karagümrük - Galatasaray maçı hakem yorumları - Kırmızı kart doğru mu? İptal edilen gol kararı

    DIAGNE - ICARDI, PENALTI MI?

    SORU: "Diagne'nin Icardi'ye müdahalesi penaltı mı?"

    Lale Orta: Temas var ama penaltı değil.

    Deniz Çoban: DVD penaltısı ama VAR müdahale etmemliydi. O kadar açık bir pozisyon değil. Mesela Lale Hoca penaltı yok diyor. O zaman VAR karşıamaz.

    Bülent Yıldırım: Ceza alanı dışında olsa ne karar verecek? VAR için net kanıt var mı? Çözmesi çok zor pozisyon. Bunu hakem oyun alanında hangi alanda görse faul verir. Ancak ayağı savururken, ayağın altına gelen ince bir temas. Tamamiyle hakem kararı. Bence de DVD penaltısı. VAR bunu asla net delil olarak sunamaz. Belli belirsiz müdahale var. Bu arada VAR odasında çözünürlük sorunu var. VAR hakemi bunu göremez, mümkün değil.
  • Karagümrük - Galatasaray maçı hakem yorumları - Kırmızı kart doğru mu? İptal edilen gol kararı

    VIVIANO, PENALTI VAR MI?

    SORU: "Vivivao'nun Barış'a müdahalesi penaltı mı?"

    Lale Orta: Penaltı yok.

    Deniz Çoban: Penaltı değil.

    Bülent Yıldırım: Bence de penaltı değil.
  • Karagümrük - Galatasaray maçı hakem yorumları - Kırmızı kart doğru mu? İptal edilen gol kararı

    EMİN'İN SARI KARTI

    SORU: "Emin Bayram'ın Jimmy Durmaz'a müdahalesi sarı kart mı?"

    Lale Orta: Sarı kart.

    Deniz Çoban: Ayağı kaydı ama sarı. Dizini de çıkarıyor.

    Bülent Yıldırım: Sarı.

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