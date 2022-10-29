DIAGNE - ICARDI, PENALTI MI?

SORU: "Diagne'nin Icardi'ye müdahalesi penaltı mı?"

Lale Orta: Temas var ama penaltı değil.

Deniz Çoban: DVD penaltısı ama VAR müdahale etmemliydi. O kadar açık bir pozisyon değil. Mesela Lale Hoca penaltı yok diyor. O zaman VAR karşıamaz.

Bülent Yıldırım: Ceza alanı dışında olsa ne karar verecek? VAR için net kanıt var mı? Çözmesi çok zor pozisyon. Bunu hakem oyun alanında hangi alanda görse faul verir. Ancak ayağı savururken, ayağın altına gelen ince bir temas. Tamamiyle hakem kararı. Bence de DVD penaltısı. VAR bunu asla net delil olarak sunamaz. Belli belirsiz müdahale var. Bu arada VAR odasında çözünürlük sorunu var. VAR hakemi bunu göremez, mümkün değil.