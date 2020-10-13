Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa, 18 Ekim Pazar günü saat 16.00'da başlayacak mücadelede karşı karşıya gelecek. Vefa Stadı'nın yeterli standartları sağlayamadığı için geride kalan 2 iç saha maçını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayan Karagümrük, bu kez ise Ülker Stadyumu'na ev sahibi olarak çıkacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF),Olimpiyat Stadı'nda yapılacak bakım çalışmaları sebebiyle bu kararı aldı.