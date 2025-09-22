Habertürk
        Karagümrük nerede? Karagümrük hangi şehirde, ilde, bölgede?

        İstanbul'un tarihi surlarının içinde, her sokağında geçmişin fısıltılarının bugünün telaşına karıştığı, kendine has karakteriyle bir metropolün ortasında geleneksel dokusunu korumayı başarmış bir semt... Burası, adını çoğu zaman futbol takımıyla, kendine özgü sosyal yapısıyla ve köklü tarihiyle duyuran, İstanbul'un en sembolik yerleşim yerlerinden biri olan Karagümrük'tür.

        Giriş: 22.09.2025 - 10:19 Güncelleme: 22.09.2025 - 10:19
        Karagümrük nerede?
        Modernleşmenin getirdiği tekdüzeliğe direnen, güçlü bir "mahalle kültürü" ve aidiyet duygusunun hala yaşadığı bu semt, İstanbul'un ruhunu anlamak için eşsiz bir pencere sunar. Peki, bu otantik semt tam olarak Karagümrük nerede?

        Bizans'ın Petra'sından Osmanlı'nın mutasavvıf merkezine, oradan da Cumhuriyet'in tutkulu spor kulübüne uzanan zengin bir geçmişe sahip olan Karagümrük, sadece bir yerleşim yeri değil, aynı zamanda yaşayan bir tarih ve kültür mirasıdır. Karagümrük hangi ilde sorusunun yanıtı bizi İstanbul'a götürürken, semtin hikayesi, bir şehrin kalbinde kimliğini nasıl koruduğunu ve nesilden nesile nasıl aktardığını gözler önüne serer.

        KARAGÜMRÜK NEREDE VE COĞRAFİ KONUMU NEDİR?

        İstanbul'un tarihi kalbi olan suriçinde, Fatih ilçesinin en merkezi ve en bilinen semtlerinden biri olan Karagümrük, şehrin kadim dokusunu günümüze taşıyan ender yerlerdendir. Coğrafi olarak Tarihi Yarımada'nın orta-batı kesiminde, İstanbul'un meşhur yedi tepesinden beşinci ve altıncısının yamaçları üzerine kurulmuştur. Bu engebeli topografya, semtin sokaklarına inişli çıkışlı ve dolambaçlı bir karakter kazandırmıştır.

        Karagümrük konumu nedir sorusunun yanıtı, onu çevreleyen tarihi yapılar ve önemli arterlerde gizlidir. Semtin ana eksenini, Edirnekapı'dan Saraçhane'ye kadar uzanan ve bir zamanlar şehrin en önemli protokol yolu olan Fevzipaşa Caddesi oluşturur. Doğusunda Çarşamba ve Balat gibi yine güçlü tarihi kimliklere sahip semtler, batısında ise Topkapı ve Edirnekapı surları bulunur. Konumu itibarıyla hem Haliç'e hem de Marmara Denizi'ne yakın bir noktadadır. Tarihi Theodosius Surları'nın (kara surları) içinde yer alması, onun kimliğini ve tarihini belirleyen en önemli coğrafi ve fiziki sınırdır.

        KARAGÜMRÜK HANGİ İLDE, İLÇEDE VE BÖLGEDE YER ALIR?

        İdari kimlik olarak Karagümrük, Türkiye'nin en büyük şehri olan İstanbul iline ve bu ilin en tarihi ilçesi olan Fatih'e bağlı bir mahalledir. Dolayısıyla Karagümrük hangi şehirde veya hangi ilde sorularının cevabı net bir şekilde İstanbul'dur. Fatih ilçesi, Tarihi Yarımada'nın tamamını kapsadığı için İstanbul'un yönetim ve tarih merkezidir ve Karagümrük de bu merkezin en önemli parçalarından biridir. Coğrafi bölge olarak ise Marmara Bölgesi'nde yer alır.

        Karagümrük, Fatih Belediyesi'nin ve dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetki alanı içindedir. Resmi olarak "Karagümrük Mahallesi" olarak geçen idari birim, aslında halk arasında çok daha geniş bir alanı kapsayan bir semt kimliğine sahiptir. Bu semt kimliği, idari sınırlardan daha güçlü bir aidiyet ve tanınırlık ifade eder. Bu nedenle Karagümrük, Fatih ilçesinin ve İstanbul ilinin ayrılmaz bir parçasıdır.

        KARAGÜMRÜK'ÜN TARİHİ KİMLİĞİ VE İSMİNİN KÖKENİ

        Bugünkü adını ve kimliğini Osmanlı döneminde kazanan Karagümrük'ün toprakları, aslında Bizans İmparatorluğu'nun da önemli merkezlerinden birine ev sahipliği yapmıştır. Bizans döneminde bu bölge, "Petra" (Kaya) olarak anılıyordu ve önemli manastırlara, sarnıçlara ve soylu konaklarına ev sahipliği yapıyordu. Günümüzde semtin ortasında yer alan ve Fatih Karagümrük Stadyumu'nun da bulunduğu büyük çukurluk alan, Bizans'ın en büyük açık hava sarnıçlarından biri olan Aetios Sarnıcı'nın (Çukurbostan) kalıntısıdır.

        Semtin bugünkü adı olan "Karagümrük" isminin kökeni ise Fatih Sultan Mehmet dönemine dayanır. Rivayete göre, Fatih'in gümrük eminlerinden (gümrük işlerinden sorumlu en üst düzey görevli) biri olan Kara Davud Ağa'ya, bu bölge arpalık olarak verilmiştir. Halk arasında "Kara Gümrükçü'nün yeri" olarak anılan bu bölge, zamanla "Karagümrük" ismine dönüşmüştür. Osmanlı döneminde semt, giderek bir yerleşim yeri haline gelmiş ve özellikle 17. ve 18. yüzyıllardan itibaren önemli bir tasavvuf merkezi kimliği kazanmıştır. Bu kimliğin en önemli temsilcisi, 1721 yılında Nureddin Cerrahi tarafından kurulan ve bugün hala faaliyetini sürdüren Nureddin Cerrahi Tekkesi'dir. Bu tekke, semtin manevi ve kültürel kalbi olarak kabul edilir.

        KARAGÜMRÜK'ÜN SOSYAL VE KÜLTÜREL DOKUSU

        Tarihi mirasının üzerine kurulu olan modern Karagümrük, her şeyden önce güçlü bir "mahalle kültürü", "muhafazakar kimlik" ve "spor tutkusu" ile tanımlanır. İstanbul'un pek çok yerinde kaybolmaya yüz tutmuş olan geleneksel mahalle ilişkileri, Karagümrük'te hala canlılığını korumaktadır. Esnafla mahalleli arasındaki güçlü bağlar, sosyal dayanışma ve komşuluk ilişkileri, semtin sosyal dokusunun temelini oluşturur. Bu sıkı toplumsal yapı, semte dışarıdan bakıldığında kolayca hissedilen özgün bir atmosfer yaratır.

        Semt, komşusu Çarşamba ile birlikte, Fatih ilçesinin en muhafazakar ve dindar bölgelerinden biri olarak bilinir. Bu durum, semtin sosyal yaşamına, giyim kuşamına ve genel atmosferine de yansır. Tarihi camiler ve Nureddin Cerrahi Tekkesi gibi manevi merkezler, bu kimliğin en önemli mekansal karşılıklarıdır. Bu köklü sosyal yapının en coşkulu ve en renkli dışavurumu ise semtin spor kulübüdür. 1926 yılında kurulan Fatih Karagümrük Spor Kulübü, bir futbol takımından çok daha fazlasıdır. Kırmızı-siyah renkleriyle ve tutkulu taraftar grubuyla bilinen kulüp, semtin en önemli birleştirici unsuru ve gurur kaynağıdır. Maç günleri semtin sokakları bayraklarla donatılır ve Karagümrük halkı, takımına olan bağlılığını büyük bir coşkuyla gösterir. Bu özellikleriyle Karagümrük, İstanbul'un kalbinde kendi kuralları, kendi ruhu ve kendi tutkularıyla yaşayan, otantik bir mahalledir.

