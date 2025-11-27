Karahantepe'de amfi tiyatroyu andıran Neolitik mimari yapı ortaya çıkarıldı

Şehir merkezine 46 kilometre mesafede bulunan Tek Tek Dağları Milli Parkı içindeki arkeolojik alanda yürütülen kazı çalışmalarında Neolitik döneme ışık tutacak bulgulara ve eserlere ulaşılmaya devam ediliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının Geleceğe Miras Projesi kapsamında hız kazanan Karahantepe kazılarında, o dönem insanların çeşitli ritüeller için kullandıkları alan ve insan sureti heykeli bulundu.

HAYVAN HEYKELLERİNDEN İNSAN HEYKELLERİNE GEÇİŞ

Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, Karahantepe'de yerleşimin Milattan Önce 9400'lerde başladığını ve 8000'li yıllara kadar sürdüğünü söyledi.

Karul, kazı alanında üç farklı yerleşim evresi tespit ettiklerini, ilk evrede yuvarlak planlı, ikinci evrede köşeleri yuvarlatılmış dörtgen, son evrede ise gerçek köşeli yapıların görüldüğünü ve her dönemde hem kamusal hem de konut amaçlı yapıların bulunduğunu anlattı.

Evlerin tümünde kazılara devam ettiklerini, daha önce 2 metre 30 santimlik bir heykelin bulunduğu alanda yaptıkları kazılarda ünik eserlerle karşılaştıklarını ifade eden Karul, şunları kaydetti:

"Yapının tümünde ana kaya zeminine kadar ulaşıldı, aşağı yukarı 17 metre çapında bir yapıdan söz ediyoruz. Ve bu yapının içerisinde duvarların içerisinde yerleştirilmiş insan başları ya da zeminde atılmış olarak bulduğumuz oturur vaziyette insan heykelleriyle karşılaştık. Bunlar çok ünik buluntular ama tarih öncesi insanın bu dönemden itibaren insan heykellerine daha fazla yer verdiğini, sürecin başlangıcında hayvan sembolizması ağırlıktayken giderek insan sembolizmasının arttığını bize göstermesi açısından sürecin son aşaması, tarihi bu yapıda bir kez daha karşımıza çıktı. Bu yapıların odak noktaları var ki heykel öyle bir yerde ama bu sefer adeta bir odeon bir amfi tiyatro gibi bu odak noktasının karşısında üç basamaklı çok geniş sekiler söz konusu. Sekilerin büyüklüğü, genişliği ve çok katmanlı olması olasılıkla burada gruplar halinde insanların oturmuş olabileceğini akla getiriyor. Bu da yeni karşılaşılan bir mimari tasarım diyebiliriz."