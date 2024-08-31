Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karahantepe'deki yeni bir keşif hakkında açıklamada bulundu.

Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Neolitik Çağ'ın en önemli yerleşim yerlerinden biri olarak tarihin derinliklerine ışık tutan Karahantepe'de yeni keşif! Taş Tepeler projemiz dünya tarihine ışık tutmaya devam ediyor... Karahantepe’deki bir kulübenin tabanında koşar halde betimlenen yaban eşeği figürüne ulaşıldı. Şanlıurfa'mızda ilk kez gerçekleştirilecek olan Dünya Neolitik Kongresi öncesinde ulaşılan eser, nadir örneklerden biri olarak döneminin sanat anlayışını yansıtıyor. Bu eşsiz eseri gün ışığına kavuşturan Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı ekiplerimize teşekkür ediyorum.