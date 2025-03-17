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        Haberler Gündem 3. Sayfa Karaman'da 3 ayrı eve molotofkokteyli attılar! Zanlı çok yakını çıktı | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        3 ayrı eve molotofkokteyli attılar! Zanlı çok yakını çıktı!

        Karaman'da, aynı aile üyelerine ait 3 evi molotofkokteyli atarak yaktığı iddia edilen baba ile oğlu gözaltına alındı. Şüphelilerin, 3 gün önce evi yakılan Murat Özkal'ın eniştesi Celalettin E. ile oğlu Talha E. olduğu tespit edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 11:16 Güncelleme: 17.03.2025 - 11:16
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        3 ayrı eve molotofkokteyli attılar! Zanlı çok yakını çıktı!
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        Karaman'da, son 4 ayda 3 farklı tarihte, aynı aileye ait 3 ayrı ev, bisikletli şüpheliler tarafından molotofkokteyli atılarak yakıldı.

        AYNI AİLENİN ÜYELERİNE SALDIRI

        DHA'daki habere göre ilk olarak 20 Kasım 2024'te Murat Özkal'ın annesinin evine molotofkokteyli atıldı. Bu yıl da 14 Mart'ta Murat Özkal'a ait ev ve 15 Mart'ta iftar saatinde de amcası Turgut Özkal'a ait ev, molotofkokteyli atılıp yakıldı.

        120 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırılara ilişkin çalışma başlattı. Polis olayların meydana geldiği bölgedeki tüm güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Yaklaşık 120 saatlik görüntünün incelemesinin ardından önemli bir gelişme yaşandı.

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        ZANLILAR ENİŞTESİ VE OĞLU ÇIKTI

        Yüzleri kapalı halde bisikletlerle kaçan şüphelilerin, mağdurlarla aynı aileden olan Murat Özkal’ın eniştesi, Celalettin E. ile oğlu Talha E. olduğunu belirlendi.

        EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

        Cumhuriyet savcılığının talimatıyla Celalettin E. ve oğlu Talha E. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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