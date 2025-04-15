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        Haberler Gündem 3. Sayfa Karaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Karaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        Karaman'da otomobille çarpışan motosikletteki sürücü hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 01:29 Güncelleme: 15.04.2025 - 01:29
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        Karaman'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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        Karaman'da Turgut Gündoğdu (17) idaresindeki motosiklet, Üniversite Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'ndeki kavşakta H.K. (40) yönetimindeki otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; kazada yaralanan sürücü Gündoğdu ile motosikletteki M.Ç. (15), Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Turgut Gündoğdu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Karaman
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