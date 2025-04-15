Karaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Karaman'da Turgut Gündoğdu (17) idaresindeki motosiklet, Üniversite Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'ndeki kavşakta H.K. (40) yönetimindeki otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; kazada yaralanan sürücü Gündoğdu ile motosikletteki M.Ç. (15), Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Turgut Gündoğdu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.