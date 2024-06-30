Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karaman'daki orman yangını kontrol altına alındı

        KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde dün sabah çıkan orman yangını rüzgarın etkisini yitirmesiyle gece yarısı sıralarında kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 14:40 Güncelleme: 30.06.2024 - 14:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaman'daki orman yangını kontrol altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KARAMAN’ın Ermenek ilçesinde dün sabah çıkan orman yangını rüzgarın etkisini yitirmesiyle gece yarısı sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Ermenek ilçesine bağlı Ardıçkaya ve Yaylacık mevkilerinde dün saat 09.30 sıralarında çalılıkta belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Bölgeye Ermenek Orman İşletme ve Ermenek Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi, havadan helikopter ve uçakla destek sağlandı. Orman yangınını kontrol altına almak için 3 helikopter, 1 uçak, 1 dozer, 1 ekskavatör, 14 arazöz 6 su tankeri ve İnsansız Hava Aracı (İHA) ile müdahale edildi. Rüzgarın bölgede etkisini yitirmesiyle alevler gece yarısı sıralarında kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsmail Küçükkaya'yı yıkan ölüm! Annesi denizde boğuldu
        İsmail Küçükkaya'yı yıkan ölüm! Annesi denizde boğuldu
        Çeşme, Selçuk ve Menderes'teki orman yangınları kontrol altında (Yangınların nedeni belli oldu)
        Çeşme, Selçuk ve Menderes'teki orman yangınları kontrol altında (Yangınların nedeni belli oldu)
        Fenerbahçe'den gündem Çağlar Söyüncü
        Fenerbahçe'den gündem Çağlar Söyüncü
        Eski sevgilisinin evlendiğini duydu durakta beklerken öldürdü
        Eski sevgilisinin evlendiğini duydu durakta beklerken öldürdü
        Bakan Şimşek vergi taslağını iş dünyasıyla paylaşacak
        Bakan Şimşek vergi taslağını iş dünyasıyla paylaşacak
        "6-1'lik maçtan farklı olacak"
        "6-1'lik maçtan farklı olacak"
        Tatilcilerin ihmali kamerada: "Bu ormanlar nasıl yanmasın"
        Tatilcilerin ihmali kamerada: "Bu ormanlar nasıl yanmasın"
        Tartışma yaratacak açıklama
        Tartışma yaratacak açıklama
        İşte hayat kurtaran 4 yumurta testi!
        İşte hayat kurtaran 4 yumurta testi!
        Biden'a 'seçimden çekil' baskısı
        Biden'a 'seçimden çekil' baskısı
        Yeni sevgilisini açıkladı
        Yeni sevgilisini açıkladı
        Yargıtay'dan emsal karar: Eşe başkasının yanında hakaret boşanma nedeni sayıldı
        Yargıtay'dan emsal karar: Eşe başkasının yanında hakaret boşanma nedeni sayıldı
        ABD'de polise sahte silah doğrultan çocuk öldürüldü
        ABD'de polise sahte silah doğrultan çocuk öldürüldü
        Fransa'da seçim başladı
        Fransa'da seçim başladı
        Güneş sistemi nerede bitiyor?
        Güneş sistemi nerede bitiyor?
        Son talibi M.United!
        Son talibi M.United!
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!
        98. Gazi Koşusu heyecanı
        98. Gazi Koşusu heyecanı
        "Türkiye'ye dönmek istiyorum"
        "Türkiye'ye dönmek istiyorum"

        Benzer Haberler

        Karaman Ermenek'te orman yangını (2)
        Karaman Ermenek'te orman yangını (2)
        GÜNCELLEME - Karaman'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Karaman'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Karaman'da orman yangınına müdahale ediliyor
        Karaman'da orman yangınına müdahale ediliyor
        Karaman Ermenek'te orman yangını
        Karaman Ermenek'te orman yangını
        Karaman'da hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı
        Karaman'da hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı