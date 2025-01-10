Karaman'da 13 aracın karıştığı zincirleme kaza: 7 yaralı

KARAMAN'da sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, 13 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Karaman Konya kara yolu 7’nci kilometresinde meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, 6 otomobil, 3 TIR, 3 tanker ve 1 midibüs zincirleme kazaya karıştı. Kazada 7 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, yol bir süre trafiğe kapalı kaldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlattı.