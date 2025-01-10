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        Karaman'da 13 aracın karıştığı zincirleme kaza: 7 yaralı

        KARAMAN'da sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, 13 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 11:27 Güncelleme: 10.01.2025 - 11:30
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        Karaman'da 13 aracın karıştığı zincirleme kaza: 7 yaralı
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        KARAMAN'da sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, 13 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 08.00 sıralarında Karaman Konya kara yolu 7’nci kilometresinde meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, 6 otomobil, 3 TIR, 3 tanker ve 1 midibüs zincirleme kazaya karıştı. Kazada 7 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, yol bir süre trafiğe kapalı kaldı.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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