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        Evine gelen husumetlisini tüfekle bacağından yaraladı

        KARAMAN'da Süleyman Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 19:53 Güncelleme: 30.01.2025 - 19:55
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        Evine gelen husumetlisini tüfekle bacağından yaraladı
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        KARAMAN'da Süleyman Y., evine gelen husumetlisi Şemsettin D.'yi tüfekle bacağından yaraladı.

        Olay, saat 18.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 674 Sokak'ta meydana geldi. Süleyman Y., evine gelen husumetlisi Şemsettin D. ile belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman Y, tüfekle ateş edip Şemsettin D.'yi sol bacağından yaraladı. Şemsettin D., kanlar içinde yere yığılırken ihbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Süleyman Y. İse polis ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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