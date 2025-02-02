Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Hastane müdürünü ilişki iddiasıyla vuran şüphelinin eşi: Bana zorla eve çağırttı

        KARAMAN'da hastane müdürü Şemsettin D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 12:50 Güncelleme: 02.02.2025 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hastane müdürünü ilişki iddiasıyla vuran şüphelinin eşi: Bana zorla eve çağırttı
        ABONE OL

        KARAMAN'da hastane müdürü Şemsettin D.'yi (45) eşiyle ilişki yaşadığı iddiasıyla tüfekle yaralayıp, tutuklanan Süleyman Y.’nin (27) eşi H.Y.’nin de ifadesi ortaya çıktı. Ev hapsi verilen H.Y.’nin ifadesinde, “Şemsettin D. ile aramızda cinsel ve duygusal bir birliktelik yoktu. Eşim beni yanlış anladı. Önce beni dövdü, Şemsettin D.'yi zorla eve çağırttı” dediği öğrenildi.

        Olay, 30 Ocak’ta saat 18.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 674. Sokak'ta meydana geldi. İş makinesi operatörü Süleyman Y., evinin önünde Şemsettin D.'yi tüfekle sol bacağından vurdu. Süleyman Y. daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, 'Birisini vurdum gelin, alın' dedi. İhbarla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Süleyman Y. polise teslim olurken, yanından geçtiği yaralı Şemsettin D.'ye "Nasılmış, sapıklık yapmak" ifadelerini kullandı. Ağır yaralanan Şemsettin D., kaldırıldığı hastaneden, Konya’daki Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

        Cuma günü adliyeye sevk edilen Süleyman Y., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşi H.Y.’ye de ev hapsi cezası verildi. H.Y.’nin ifadesinde, “Eşim Şemsettin D.'nin mesajlarını yanlış anladı. Şemsettin D. ile aramızda ne cinsel ne duygusal hiçbir şey yaşanmadı. Anlatmaya çalıştım ama ikna edemedim. Evde ilk başta beni darbetti. Daha sonra zorla beni tehdit ederek, Şemsettin D.'yi eve çağırttı” dediği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Minibüsler yarıştı, hamile yolcu fenalaştı!
        Minibüsler yarıştı, hamile yolcu fenalaştı!
        “Yavaş'ın ön seçime itirazı yok"
        “Yavaş'ın ön seçime itirazı yok"
        Engelli çocuğa anne ve babasından şiddet!
        Engelli çocuğa anne ve babasından şiddet!
        Almanya'nın favori başbakan adayı Merz aşırı sağa göz kırptı
        Almanya'nın favori başbakan adayı Merz aşırı sağa göz kırptı
        Beşiktaş'ta ayrılık: Al-Musrati
        Beşiktaş'ta ayrılık: Al-Musrati
        Çocuklarda dikkat eksikliği nasıl anlaşılır?
        Çocuklarda dikkat eksikliği nasıl anlaşılır?
        Galatasaray, Morata'yı açıkladı!
        Galatasaray, Morata'yı açıkladı!
        Sokak köpekleri için yeni iş kolu!
        Sokak köpekleri için yeni iş kolu!
        Alman kadını katledip varil içerisinde gömdü!
        Alman kadını katledip varil içerisinde gömdü!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Bade Karakoç!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Bade Karakoç!
        Jose Mourinho'nun Rizespor 11'i...
        Jose Mourinho'nun Rizespor 11'i...
        Pınar Gültekin davasında sıcak gelişme
        Pınar Gültekin davasında sıcak gelişme
        İki kalp ağrısı, iki eser çıkarttı
        İki kalp ağrısı, iki eser çıkarttı
        Tel Aviv'de binlerce kişi sokağa indi
        Tel Aviv'de binlerce kişi sokağa indi
        Gaziantep'te zincirleme kaza: 1 ölü, 19 yaralı
        Gaziantep'te zincirleme kaza: 1 ölü, 19 yaralı
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        Dünyanın en garip evlilik gelenekleri!
        Dünyanın en garip evlilik gelenekleri!
        Yenidoğan çetesi sanığı intihar etti
        Yenidoğan çetesi sanığı intihar etti
        Eşi, gözaltına alındı
        Eşi, gözaltına alındı
        CİMER'e şikâyet edilen şarkı
        CİMER'e şikâyet edilen şarkı

        Benzer Haberler

        Karaman'da silahla yaralama şüphelisi tutuklandı
        Karaman'da silahla yaralama şüphelisi tutuklandı
        Hastane müdürünü ilişki iddiasıyla vurmuş (3)
        Hastane müdürünü ilişki iddiasıyla vurmuş (3)
        Karaman'da 7 köyde şap hastalığı nedeniyle karantina başlatıldı
        Karaman'da 7 köyde şap hastalığı nedeniyle karantina başlatıldı
        Hastane müdürünü ilişki iddiasıyla vurmuş (2)
        Hastane müdürünü ilişki iddiasıyla vurmuş (2)
        Hastane müdürünü ilişki iddiasıyla vurmuş
        Hastane müdürünü ilişki iddiasıyla vurmuş
        Karaman'da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
        Karaman'da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı