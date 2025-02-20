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        Kaza sonrası polis aracına alınan alkollü sürücü, sakladığı tabancasıyla intihar etti (2)

        HAYATINIKAYBETTİKaraman'da otomobiliyle kaza yaptıktan sonra 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan gözaltına alının ve bindirildiği polis aracının nezarethane bölümünde yanındaki tabancayla başına ateş ederek intihara kalkışan Murat Kara (27), kaldırıldığı hizmetli olarak çalıştığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 16:05 Güncelleme: 20.02.2025 - 16:10
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        Kaza sonrası polis aracına alınan alkollü sürücü, sakladığı tabancasıyla intihar etti (2)
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        HAYATINIKAYBETTİ

        Karaman'da otomobiliyle kaza yaptıktan sonra 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan gözaltına alının ve bindirildiği polis aracının nezarethane bölümünde yanındaki tabancayla başına ateş ederek intihara kalkışan Murat Kara (27), kaldırıldığı hizmetli olarak çalıştığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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