Kaza sonrası polis aracına alınan alkollü sürücü, sakladığı tabancasıyla intihar etti (2)

Karaman'da otomobiliyle kaza yaptıktan sonra 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan gözaltına alının ve bindirildiği polis aracının nezarethane bölümünde yanındaki tabancayla başına ateş ederek intihara kalkışan Murat Kara (27), kaldırıldığı hizmetli olarak çalıştığı hastanede yaşamını yitirdi.

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