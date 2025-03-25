Karaman'da elektrik dağıtım şirketine ait araç baraja uçtu; sürücü öldü (2)
CANSIZBEDENİNE ULAŞILDIKaraman'ın Ermenek ilçesinde, kontrolden çıkıp baraja uçan elektrik dağıtım şirketine ait aracın sürücüsü 2 çocuk babası Nedim Elçi'nin (34), Mersin'den gelen dalgıç ekiplerinin yaptıkları çalışması sonucu aracın içinde cansız bedenine ulaşıldı.
CANSIZBEDENİNE ULAŞILDI
Karaman'ın Ermenek ilçesinde, kontrolden çıkıp baraja uçan elektrik dağıtım şirketine ait aracın sürücüsü 2 çocuk babası Nedim Elçi'nin (34), Mersin'den gelen dalgıç ekiplerinin yaptıkları çalışması sonucu aracın içinde cansız bedenine ulaşıldı. Elçi'nin cesedi saat 22.40 sıralarında vinç yardımıyla barajdan çıkarıldı, ardından da otopsi için Ermenek Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Suya batan araç da yine vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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