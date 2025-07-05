Devrilen traktörünün sürücüsü öldü

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Kazımkarabekir ilçesi Göçer köyü Pamukderesi mevkisinde meydana geldi. Süleyman Dal yönetimindeki 70 FS 459 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Sürücü Dal, devrilen traktörünün altında kaldı. İhbarla gelen ekipler, Dal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Dal'ın cansız bedeni, traktörün altından çıkartılıp, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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