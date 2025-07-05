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        Devrilen traktörünün sürücüsü öldü

        KARAMAN'da devrilen traktörünün sürücüsü çiftçi Süleyman Dal (57), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 12:07 Güncelleme: 05.07.2025 - 12:10
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        Devrilen traktörünün sürücüsü öldü
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        KARAMAN'da devrilen traktörünün sürücüsü çiftçi Süleyman Dal (57), yaşamını yitirdi.

        Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Kazımkarabekir ilçesi Göçer köyü Pamukderesi mevkisinde meydana geldi. Süleyman Dal yönetimindeki 70 FS 459 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Sürücü Dal, devrilen traktörünün altında kaldı. İhbarla gelen ekipler, Dal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Dal'ın cansız bedeni, traktörün altından çıkartılıp, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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