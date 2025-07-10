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        Sürücüsünün uyuduğu öne sürülen kamyonet ile kamyon çarpıştı

        KARAMAN'da kamyonla çarpışan kamyonetin sürücüsü Ali Şan (37), yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 11:45 Güncelleme: 10.07.2025 - 11:50
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        Sürücüsünün uyuduğu öne sürülen kamyonet ile kamyon çarpıştı
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        KARAMAN'da kamyonla çarpışan kamyonetin sürücüsü Ali Şan (37), yaralandı. Şan’ın direksiyon başında uyuduğu iddia edildi.

        Kaza, saat 01.30 sıralarında Karaman-Konya kara yolunun 22'nci kilometresinde meydana geldi. Direksiyon başında uyuduğu iddia edilen Ali Şan'ın kullandığı kamyonet, park halindeki kamyona çarptı. Kamyonet hurdaya dönerken, araçta sıkışan Ali Şan ihbarla gelen ekiplerin yarım saatlik çalışması ile kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Şan, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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