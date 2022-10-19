Başyayla Kaymakamı Seda Gür köylülerle pekmez kaynattı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARAMAN (AA) - Karaman'ın Başyayla İlçe Kaymakamı Seda Gür, pekmez kaynatan vatandaşları ziyaret etti.

İlçeye bağlı Üzümlü köyünde üzüm pekmezi kaynatan vatandaşlarla bir araya gelen Gür, pekmez yapımı hakkında bilgi aldı.

Asma yaprağıyla pekmez köpüğü içen Gür, "Aldığım bilgiye göre pekmez köyümüzde yüzyıllardır aynı yöntemle yapılıyor. Bu köyümüzde üzüm önemli bir gelir kaynağı. Pekmezde geleneksel bir ürünümüz. Bağlardan kesilen üzümlerden elde edilen şıra özenle ve sabırla kaynatılarak pekmez haline geliyor. Ben tüm köylülerimize hayırlı hasatlar diliyorum." dedi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.