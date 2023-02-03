Karaman 2023 Yılı 1. İl İdare Şube Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi

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KARAMAN (AA) - Karaman 2023 Yılı 1. İl İdare Şube Başkanları Toplantısı Vali Tuncay Akkoyun başkanlığında yapıldı.

Akkoyun, Piri Reis Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, il merkezine yarı olimpik yüzme havuzu, köylere ise 25 halı saha yapılacağının müjdesini verdi.

Elma şehri Karaman'ın, elma üretimi ve ticaretinde Türkiye'de ilk sıraya yükselmesi için özveriyle çalışıldığını aktaran Akkoyun, "Elma şehri Karaman'ımız, üretimden ticaretine her yönüyle elma için adeta bir başkent olacaktır." ifadesini kullandı.

Toplantıda coğrafi işaret çalışmalarına da değinen Akkoyun, Taşkale Halısı'nın coğrafi işaret aldığını kaydetti.



Toplantıda, 2022'de gerçekleştirilen kurum çalışmalarıyla ilgili değerlendirmeler yapılarak, 2023 faaliyetleri görüşüldü.







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