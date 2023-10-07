Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli yakalandı
Karaman'da çeşitli suçlardan arandıkları için yakalanan 20 şüpheliden 12'si tutuklandı.
Karaman'da çeşitli suçlardan arandıkları için yakalanan 20 şüpheliden 12'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 30 Eylül- 6 Ekim'de asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 8'i ise serbest bırakıldı.
Ayrıca, 6 bin 621 kişinin sorgulandığı çalışmalarda, 13 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 65 kesici alet, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile 100 elektronik sigara ele geçirildi.