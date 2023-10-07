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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli yakalandı

        Karaman'da çeşitli suçlardan arandıkları için yakalanan 20 şüpheliden 12'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 10:46 Güncelleme: 07.10.2023 - 10:46
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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli yakalandı
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        Karaman'da çeşitli suçlardan arandıkları için yakalanan 20 şüpheliden 12'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 30 Eylül- 6 Ekim'de asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 8'i ise serbest bırakıldı.

        Ayrıca, 6 bin 621 kişinin sorgulandığı çalışmalarda, 13 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 65 kesici alet, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile 100 elektronik sigara ele geçirildi.

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